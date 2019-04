Soudan: Lt. Gén. Ibn-Auf - Les FAS sont une soupape de sécurité pour la nation

Khartoum — Le Premier Vice-Président de la République et Ministre de la Défense, Lieutenant Général Awad Mohamed Ibn-Auf, a souligné que les Forces Armées sont la soupape de sécurité du pays et n'hésiteraient pas à protéger sa sécurité, son unité et son leadership.

Adressant une réunion pour informer les hauts commandants des Forces Armées Lundi au Ministère de la Défense, le Lieutenant-Général Ibn-Auf a averti que certains cercles tentent d'exploiter la situation actuelle pour créer une rupture dans les Forces Armées et la discorde entre les composantes du système de sécurité dans le pays, affirmant que ces cercles ne seront jamais autorisés à atteindre leurs objectifs.

Il a dit que les Forces Armées comprennent les causes des manifestations et n'a pas à l'encontre des aspirations du peuple, affirmant que les Forces Armées ne permettront pas le glissement du pays dans l'anarchie et ne permettront aucun aspect de porter atteinte à la sécurité.