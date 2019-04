Soudan: Lt. Gén. Abdul-Maarouf - L'étape actuelle nécessite l'alerte et la vigilance

Khartoum — Le chef d'état-major conjoint, Lieutenant Général Dr. Kamal Abdul-Maarouf, a réitéré la disposition des Forces Armées à repousser quiconque qui tente de tripoter la sécurité de la patrie et des citoyens, soulignant que les Forces Armées se tiennent au côté de l'engagement de protéger la population et ses acquis.

Lors d'une réunion pour informer les hauts commandants des Forces Armées Lundi, le Lieutenant-Général Abdul-Maarouf a affirmé l'unité et la cohésion des Forces Armées, du Service National de la Sécurité et des Renseignements et des forces de soutien rapide, affirmant que ces forces assument leur rôle pour maintenir la sécurité et protéger les citoyens.

Il a souligné que l'étape actuelle que voit le pays nécessite l'alerte et la vigilance de tous afin de préserver la sécurité de la patrie et d'éviter toute tentative de porter atteinte à la stabilité et de créer une sédition.

Il a affirmé que les Forces Armées ne permettront pas le glissement du pays dans l'inconnu, ajoutant qu'il n'y avait pas de place pour viser les Forces Armées et la mise aux enchères sur ses positions.