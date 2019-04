Cote d'Ivoire: Déguerpissement des zones à risques - Le ministère de l'Assainissement lance une opération à la lisière du parc du Banco

Le gouvernement a décidé de mettre à exécution sa décision d'évacuation des sites exposés aux inondations et aux éboulements.

Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass) a lancé, hier, une opération de déguerpissement des populations vivant dans le bassin du barrage écrêteur du Banco à proximité d'Andokoi, dans la commune de Yopougon.

L'initiative, pilotée par l'Office national de l'assainissement (Onad), a démarré par la destruction, ce lundi, des maisons inachevées du site sur lequel vivent des centaines de familles.

Les engins du Minass ont, sous protection policière, entamé, peu avant 10 heures, la démolition des constructions sous le regard impuissant des propriétaires.

Ahou Konan, directeur du Suivi de l'exploitation et de la Qualité à l'Onad, membre de l'équipe de supervision de l'opération, a indiqué que les habitations à démolir ont été bâties dans le bassin d'inondation du barrage écrêteur du Banco.

« L'ouvrage a pour rôle d'obstruer le passage des eaux de ruissellement et de réguler leur écoulement via une conduite rétrécie. Cela permet de contrôler le débit et de limiter les dégâts en aval. Les eaux bloquées créent une zone d'inondation en amont.

C'est sur cet espace-là que sont installées les populations de ce quartier précaire », a-t-il expliqué. Selon lui, les habitants du site courent le risque d'être victimes des crues à venir s'ils ne plient pas bagage.

Yao Bi Boli et Bamba Kassim, deux habitants du quartier, qu'ils nomment « Cité bénie et paix », se sont dit surpris de la célérité de l'opération. Ils affirment avoir reçu les mises en demeure de déguerpissement le vendredi 5 avril.

Ils en appellent à l'indulgence de l'Etat et à des négociations avec les autorités en charge de l'assainissement. Yao Bi Boli soutient qu'il détient des documents qui lui ont été délivrés par le village d'Agban-Attié et la mairie de Yopougon et qu'il est « propriétaire » de son lot depuis 2015.