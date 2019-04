Maroc: Clôture à Tanger de la session de formation aux méthodes de professionnalisation du sport

Des dizaines d'intervenants dans le domaine des sports ont participé, cinq jours durant, à une session de formation aux méthodes de professionnalisation du sport, organisée du 2 au 7 avril à Tanger sous le thème "La stratégie d'application de la professionnalisation du sport".

Tenue en partenariat entre l'Association arabe des pionniers des sports (ASPA) et la direction régionale du ministère de la Jeunesse et des Sports, cette session s'est déclinée en cinq jours ponctués d'ateliers et de conférences animés par des experts, des chercheurs et des professionnels du sport. Dans une déclaration à la presse, le directeur régional de la Jeunesse et des Sports, Abdelouahed Aazibou Mokrai, s'est réjoui de la réussite de cette session "dont les objectifs escomptés ont été amplement atteints", grâce à la qualité de l'assistance, la pertinence des interventions et la méthode participative.

Les discussions lors de cette session ont permis, a-t-il ajouté, d'élaborer des propositions et d'enrichir le débat sur la loi 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports, "considérée comme un chantier prioritaire pour le ministère de la Jeunesse et des Sports".

De son côté, le président de l'ASPA, Mohamed Ben Slimane Erouiched, a indiqué que les discussions, débats et autres activités de cette session ont été "à la hauteur des attentes des participants venus de plusieurs pays", ajoutant que cet exercice est de nature à promouvoir le sport dans les pays arabes et surtout à attiser l'engouement des jeunes pour l'activité physique.

Najat Bentalha, membre marocaine de l'ASPA, a relevé, quant à elle, que la session visait à faire bénéficier les cadres techniques et administratifs des méthodes de planification des stratégies de professionnalisation du sport, faisant remarquer que le Maroc s'est engagé dans la voie de la professionnalisation du sport, en commençant par le football.

Mme Bentalha s'est félicitée de l'aboutissement de cette session, la première à être organisée en collaboration avec la direction de la Jeunesse et des Sports dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ajoutant que d'autres sessions de formation suivront au Bahrein, au Soudan et à Oman.