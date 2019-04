Maroc: La BID planche sur le rôle de la technologie financière dans le développement

La Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD) a organisé des séances interactives lors du Forum du secteur privé, organisé par le Groupe Banque islamique de développement (BID) en marge de la 44ème réunion annuelle à Marrakech.

L'événement, qui s'est tenu sous le thème "Le rôle de la transformation numérique dans la restructuration du secteur de la finance islamique", a sensibilisé au rôle que pourrait jouer la technologie financière dans le développement du secteur financier islamique dans les pays membres.

L'ICD a organisé deux sessions. La première portait sur l'adoption de la Fintech pour réaliser l'inclusion financière dans la finance islamique et la seconde avait pour thème la technologie de la blockchain et les plateformes de financement participatif dans l'industrie de la finance islamique. Les événements ont également vu la signature de plus de 41 protocoles d'entente entre ICD et ses partenaires, liés à une nouvelle initiative, une plate-forme mondiale pour le secteur privé, dans laquelle une communauté d'entités financières aux vues similaires peut collaborer sur des opportunités commerciales, échanger des informations sur le marché et jeter les bases de transactions financières réelles dans les pays membres de l'OCI et à travers les frontières.

ICD prend la tête du lancement d'un tel réseau afin de démontrer les applications productives de FinTech dans les affaires commerciales modernes, de réduire les coûts de transaction financière pour les banques, les sociétés de leasing et les institutions de microfinance membres et d'améliorer les services de conseil offerts par l'ICD à ses clients et ses partenaires à travers le réseau de développement islamique.

L'événement a connu des interventions remarquables de la part de personnalités du secteur financier, particulièrement Mohamed Benchaâboun, ministre marocain de l'Economie et des Finances, le président du Groupe BIB, docteur Badar Al-Hajjar et le PDG de l'ICD, Ayman Sejiny.