Congo-Kinshasa: Seize nouveaux cas confirmés d'Ebola notifiés au cours de la seule journée de dimanche au Nord-Kivu et en Ituri

Photo: John Wessels

Un agent de santé rassemble une bible pour donner à l'un des patients confirmés Ebola dans un centre de traitement Ebola soutenu par MSF le 3 novembre 2018 à Butembo.

Seize nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola ont été notifiés dimanche dernier, au Nord-est de la RDC, dont onze à Katwa, trois à Vuhovi et un à Beni dans la province du Nord-Kivu, et un à Mandima dans la province de l'Ituri, rapporte le Ministère de la Santé publique, dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de cette maladie.

Selon la source, trois agents de santé de Katwa, dont 1 est décédé, figurent parmi les nouveaux cas confirmés. Le cumul des cas confirmés et des cas probables parmi les agents de santé est de 85, soit 7,4 % de l'ensemble des cas confirmés et des cas probables dont 30 décès.

Le ministère de la Santé indique également que dans la même journée de dimanche, il y a eu sept nouveaux décès de cas confirmés, dont cinq décès communautaires (décès survenus en dehors d'un centre de traitment) à Katwa (quatre décès) et à Mandima (un décès). Les deux autres décès ont été enregistrés au centre de traitement d'Ebola (CTE) de Beni. Par ailleurs, trois patients ont été guéris et sont sortis des CTE de Butembo (deux) et de Beni (un).

Depuis la déclaration de cette épidémie d'Ebola le 1er aout 2018, le cumul de cas est de 1.146, dont 1.080 confirmés et 66 probables. Au total, il y a eu 721 décès (655 décès de cas confirmés et 66 décès de cas probables) et 345 personnes guéries. Actuellement, 303 cas suspects sont en cours d'investigation. Les données présentées dans ce tableau sont susceptibles de changer ultérieurement, après investigations approfondies et après redistribution des cas et décès dans leurs zones de santé respectives.

Il sied de rappeler que le seul vaccin utilisé dans cette épidémie est le vaccin rVSV-ZEBOV, fabriqué par le groupe pharmaceutique Merck, après approbation du Comité d'Éthique dans sa décision du 19 mai 2018. De ce fait, la RDC a déjà vacciné 96.136 personnes parmi lesquelles les prestataires de soins, les contacts et les contacts des contacts des malades.