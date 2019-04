Congo-Kinshasa: Le courage politique﻿

Depuis un certain temps, tous les discours du chef de l'État congolais vont dans le sens de se démarquer du régime de son prédécesseur caractérisé par la concussion et le népotisme qui résument les maux qui gangrènent la vie politique mais institués en modes de gestion de la res publica. Analystes et observateurs voient en ces propos une volonté politique.

En effet, il le veut bien. Comme il l'a d'ailleurs promis durant la campagne électorale ! Mais il est bien obligé de "s'émanciper" du président sortant. Ce n'est pas facile quand on sait qu'il est lié à ce dernier par un partenariat politique. Partenariat signé dans un "accord secret de partage du pouvoir" entre les présidents sortant et entrant. Celui-ci doit sortir du jeu dans lequel l'entraîne son partenaire, qui semble être plus malin que lui. Et la lutte contre tous les anti-valeurs qui minent les institutions de la République ne pourra pas s'arrêter de l'intérieur, car ceux qui la portent vont demeurer au pouvoir à travers le parlement et d'autres institutions.

Lors de son séjour américain, il a laissé entendre, au ministère des Affaires étrangères, qu'il n'avait pas peur de dire qu'il va déboulonner le système dictatorial laissé en place par son prédécesseur. Il doit alors avoir le courage de passer de la parole aux actes. Aussi est-il appelé à ne pas opter pour la coalition politique. Ce qui signifie qu'il accepte définitivement de faire allégeance au président, faisant ainsi le figurant.

Il faudrait absolument faire respecter la Constitution et pousser le président de la République à jouer son rôle. Aussi est-il invité à matérialiser la volonté politique.

Dans tous les cas, le président de la République doit s'armer d'un courage politique digne de le rendre maître de son destin, en imposant unecohabitation politique qu'il va diriger pour se démarquer. Comme le lui confère la Constitution, il pourra révoquer tous les actes ne lui correspondant pas posés par son prédécesseur. Le contraire serait un suicide politique pour lui et pour son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).