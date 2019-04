Madagascar: Région Vatovavy Fitovinany - Trois filières porteuses à développer

Toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du programme DEFIS dans ses deux régions d'intervention.

Transformer les agricultures familiales par l'adoption à grande échelle des systèmes de productions performantes et résilientes et intégrer des Exploitants agricoles familiés dans la filière rémunératrice. Tel est entre autres, l'objectif de la mise en œuvre du programme DEFIS. Dans ses zones d'intervention à Vatovavy fitovinany et à Atsimo Atsinanana, trois filières porteuses seront à développer. Il s'agit notamment des filières miel, café et riz. C'est ce qu'on a appris lors de l'atelier de lancement interrégional de ce programme de Développement des Filières agricoles Inclusives (DEFIS) sous tutelle du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche dernièrement au Tranompokonolona de la commune Urbaine de Manakara.

Animateurs commerciaux. Pour ce faire, le programme prévoit de transformer et d'appuyer les exploitations agricoles familiales issues des trois filières en leur donnant les techniques de productions efficaces et surtout en les orientant vers les marchés. Une facilitation de leurs relations avec les opérateurs est en vue. A cet effet, des animateurs commerciaux seront mis en place dans chaque district des deux régions. Ils serviront de relais entre les producteurs et les opérateurs de marchés, a-t-on appris.

100 tonnes de semences de riz. Pour cette année 2019, le programme DEFIS en collaboration avec le Fond de Développement de l'Agriculture, vont réhabiliter 1760 ha de périmètres irrigués et aménager 100 ha de micro périmètres. En outre, 150 Paysans multiplicateurs de Semences seront appuyés et formés afin de produire et de diffuser 100 tonnes de semences de riz ainsi que 600.000 jeunes plants de café. Par ailleurs, 300 Champs Ecoles Paysans vont être appuyés. Le programme DEFIS va également procéder au renforcement de l'autonomisation de 300 jeunes et femmes. Neuf contrats et partenariats seront en même temps réalisés et trois magasins de stockage à mettre en place. Enfin, 25 km de pistes/chantiers école seront construits via le système HIMO.