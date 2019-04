Congo-Kinshasa: Université Révérend Kim - Les étudiants lancent un ultimatum à Félix Tshisekedi

A travers une lettre ouverte adressée au Président de la République, le 29 mars dernier, les étudiants de l'Université Révérend Kim menacent de battre le pavé pour réclamer ce qu'ils appellent "leur concession, usurpée de force par un agent de l'ordre".

Ils pointent du doigt le Général Célestin Kaniama" de la police nationale congolaise. A les en croire, l'occasion fait le larron avec le retour au pays du Chef de l'Etat, Tshisekedi fils, pour saisir sa première institution. Déterminés, ces étudiants congolais fixent cette date au 12 avril prochain. A lire la missive adressée à la présidence de la République, cette marche pacifique traduit, en un mot comme en mille, la ferme volonté de réclamer que justice leur soit rendue, sans délai. Ci-dessous, parcourez l'intégralité de leur memo.

A son excellence Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo, Chef de l'Etat (avec l'expression de nos hommages les plus déférents) Palais de la Nation/ Kinshasa

Excellence,

Nous venons par la présente auprès de votre haute autorité monter au créneau pour dénoncer le comportement incivique de l'une des hautes autorités militaires en l'occurrence, le Général Célestin Kaniama.

En effet, le précité s'est manifesté avec une volonté sans désemparer à l'entrave des décisions judiciaires mettant à mal l'avènement de l'Etat de droit dont vous faites votre cheval de bataille. Par ailleurs, il va sans dire que l'Etat de droit suppose entre autre l'égalité et la soumission de tous devant la loi. Les autorités de notre Université avaient pris soin d'acheter une villa, sise 56 avenue Uvira dans la commune de la Gombe pour l'érection d'une clinique universitaire afin de permettre aux étudiants de la faculté de médecine d'effectuer leurs travaux pratiques, mais cette dernière depuis 2014 est occupée illégalement et anarchiquement par le précité. Au niveau de la justice, au premier tout comme au second degré, les décisions judiciaires rendues démontrent noir sur blanc que la villa appartient à notre université.

Mais le précité s'est obstiné à obstruer à l'exécution de l'arrêt RCA 34.915 DE LA COUR D4Appel de Kinshasa/Gombe, pourtant acquis de la force de la chose jugée ordonnant son déguerpissement. Et, ce comportement donne l'image de quelqu'un qui aurait d'autorité et de force de lui seul, pourtant dit-on que dans un état de droit la force doit rester et demeurer à la loi.

Pour rappel, nous avons décrié ce comportement de par notre pétition transmise à la présidence de la République en date du 27 novembre 2018 et tant d'autres autorités notamment le commissaire général de la police en avait réagit promptement par sa lettre n°2159/PNC/CG/COMPT/2018, appelant le précité à se soumettre aux décisions judiciaires et le Vice-premier Ministre, Ministre de l'intérieure et Sécurité en avait pris acte dans sa lettre n° 25/CAB/VPM/MININTERSEC/HMS/653/2018. Relayé par votre memo vous adressé en date du 22 janvier 2019, contre toute attente, triste est de constater que toutes ces démarches s'avèrent être un coup d'épée dans l'eau, d'autant plus que l'intéressé continue à prendre la justice congolaise et la manifestation de l'Etat de droit en Etat.

Face à ce comportement les étudiants de l'université révérend Kim en général et ceux de la faculté en particulier projettent une marche pacifique qui va nous amener jusqu'à votre bureau dès ce vendredi 05 avril 2019 afin de manifester notre mécontentement face à ce comportement non respectueux de la part d'un officier de notre police.

C'est pourquoi, Excellence, nous sollicitons votre implication personnelle en tant que garant de la Nation et Magistrat suprême afin de faire soumettre au précité, le Général soit-il l'autorité de la loi afin que nous puissions rentrer dans nos droits et ce sera justice.

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très haute considération.

Francis Mosaka

Président