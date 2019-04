Congo-Kinshasa: Election des Gouverneurs - "La génération Laurent Batumona" plaide pour un vote utile

A quelques heures de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs dont le rendez est maintenu pour demain, mercredi 10 avril 2019, à Kinshasa, l'Asbl "la génération Laurent Batumona" vient de hausser le ton contre toute mésaventure qui irait dans le sens d'imposer un mauvais choix à la population Kinoise.

Elle note que neuf candidats sont en lice au gouvernorat de Kinshasa dont des indépendants ainsi que deux compétiteurs qui portent les couleurs de deux camps politiques les plus influents du microcosme politique congolais, le FCC et CACH. Tout en réitérant le total soutien au ticket gagnant dans lequel figure, soutient-elle, les candidats Laurent Batumona et Gecoco Mulumba, ces deux postulants qui ont la bénédiction de la famille politique chère au nouveau Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi, la "génération Laurent Batumona" plaide pour un vote utile, dans l'intérêt supérieur des Kinoises et Kinois.

Convaincus, en effet, par les profils probants de ces deux candidats, en l'occurrence Laurent Batumona ainsi que le Député provincial Gecoco Mulumba, les tenants de cette Asbl que chapeaute le digne fils de Ngaba, Nabi Masamuna, en appellent la représentation provinciale à prendre en compte les désidératas de la population locale, dans le choix qu'ils vont devoir opérer ce mercredi, en conscience et en âme.

Pour eux, il sied à tout prix de mettre fin à la mégestion instaurée par les dirigeants précédents et qui se veut une épidémie sans mesure contre le développement de la capitale congolaise. De ce fait, insistent-ils, Laurent Batumona et Gecoco Mulumba se présentent comme la meilleure offre qu'il faille ne pas défier. Conscients, à tout dire, de la nécessité qui se pose et s'impose de voter pour un candidat qui permettra au Chef de l'Etat de rendre réellement service à ses compatriotes vivant dans la capitale congolaise, les leaders de la "génération Laurent Batumona" invitent les Kinois à la vigilance, pour dénoncer tout acte qui nuirait au vœu sacrosaint du plus grand nombre. Que le meilleur gagne.