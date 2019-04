Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala - 2 ans, 4 grandes missions accomplies !

Organiser les élections apaisées, arrêter la dégradation de la situation économique du pays, améliorer les conditions de vie de la population et, restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national.

Telles étaient les principales missions confiées au Gouvernement d'Union nationale il y a deux ans, au départ du vendredi 7 avril 2017. Pour Bruno Tshibala qui a conduit ce navire qui, bientôt, accoste, il s'agit des missions accomplies et les faits sont éloquents. Ensemble avec les membres du Gouvernement sortant, il a organisé une soirée festive le dimanche 7 avril dernier à Gombe, pour célébrer l'accomplissement desdites missions mais aussi l'an 2 de ce Gouvernement. "Notre Gouvernement a permis de briser le cycle de la malédiction, en réussissant l'ensemble des missions lui confiées au premier rang desquelles l'organisation des élections apaisées et sans effusion de sang, permettant à notre pays de rejoindre le cercle très fermé de pays normaux où se réalisent les alternances dans la stabilité", a-t-il témoigné.

Ce, avant de rendre hommage à l'ancien Président Joseph Kabila qui, selon lui, est l'artisan de l'aboutissement d'un long cycle des négociations et compromis qui a permis de mettre en place l'Accord du 31 décembre 2016. Félicitant le Parlement, à travers ses deux chambres qui ont apporté à la CENI les textes des lois indispensables au processus électoral, Bruno Tshibala souhaite au Président de la République, Félix Tshisekedi, la bonne fortune dans ses responsabilités d'Etat. "Tous, sommes à ses côtés pour relever ce challenge". Les hommes passent mais les institutions demeurent... Ci-dessous, le discours du Premier ministre à la réception d'au revoir des Membres du Gouvernement.

Discours de SEM le Premier Ministre Bruno TSHIBALA NZENZHE, à la Réception d'au revoir des Membres du Gouvernement d'Union Nationale

Kinshasa, le 07 Avril 2018

Honorables Députés,

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement d'Union Nationale,

Messieurs les ambassadeurs et chefs de Missions diplomatiques,

Distingués Invités,

Bonsoir,

Avant toute chose, je voudrais saluer et souhaiter la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans ce cadre de Romeo Golf.

En ce moment où le Gouvernement d'Union Nationale s'apprête à rendre le tablier à la suite de la fin de sa mission avec l'installation des institutions issues des urnes, il m'a paru important d'organiser cette rencontre festive afin que notre départ ne se réalise, ni sous le signe de l'amertume fréquente chez les partants, ni à la sauvette comme pour dissimiler une déconvenue.

Nous sommes rassemblés ici ce soir d'abord, non pas pour fêter un anniversaire mais bien au contraire pour fêter notre départ du Gouvernement après avoir accompli les quatre missions que le peuple congolais nous avait confiées.

Nous sommes habitués dans notre pays à voir des anciens ministres mécontents, pleurer, refuser de manger, de sourire, s'enfermant chez eux pendant des jours pour ne pas être vus par les voisins parce qu'ils ont quitté le gouvernement.

Sous la deuxième République, certains ministres payaient les marabouts, des féticheurs et autres charlatans des quartiers de Kinshasa pour ne pas quitter le Gouvernement.

Aujourd'hui, c'est une grande première que nous offrons au peuple congolais. Les ministres de notre Gouvernement ont décidé de fêter ensemble la fin de leur mission et de préparer dans la joie et la sérénité, la transmission du pouvoir au prochain Gouvernement. Suivant l'exemple historique du Président Honoraire, qui a transmis le pouvoir suprême, dans la joie et avec sourire aux lèvres, de manière civilisée à son successeur.

Mais nous fêtons ce soir également, puisque notre Gouvernement, mieux votre Gouvernement, a permis de briser le cycle de la malédiction, en réussissant l'ensemble des missions lui confiées au premier rang desquelles l'organisation des élections apaisées et sans effusion de sang, permettant à notre pays de rejoindre le cercle très fermé de pays normaux où se réalisent les alternances dans la stabilité.

Il était donc, de mon devoir face à l'histoire de consacrer ce moment comme un moment de joie, la joie de l'accouchement.

Comment peut-on célébrer la naissance dans nos traditions sans rendre hommage aux artisans de l'heureux événement ?

C'est ici, l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à un homme qui symbolise à lui tout seul cette réalisation historique, j'ai cité JOSEPH KABILA KABANGE, Chef de l'Etat sortant.

Si l'Accord du 31 décembre 2016 a permis la mise en place du Gouvernement d'Union Nationale, force est de constater qu'il est l'aboutissement d'un long cycle des négociations et compromis dont JOSEPH KABILA KABANGE est l'artisan depuis sa prise de pouvoir très jeune en janvier 2001.

L'histoire retiendra qu'il a su relever le triple défi qui s'est présenté à lui :

« Celui de la réunification du pays », « celui de la démocratisation » et enfin « celui de l'alternance démocratique ». Comment peut-on ne pas saluer une telle performance quand on sait d'où l'on vient et quelle est notre histoire ?

Honorables Députés,

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,

Distingués Invités,

Je serais incomplet sur ce registre d'hommage s'il n'est pas souligner ici la mobilisation sans faille de toutes les institutions de la République à la réalisation de l'ambition de l'organisation de meilleures élections dans un pays continent sur fonds propres du Gouvernement et sans être en programme avec les institutions financières internationales, qui du reste, ont salué cette performance.

Je citerai aussi, le Parlement et ses deux chambres qui ont apporté à la CENI, les textes des lois indispensables au processus électoral.

Et pour sa part, la CENI en tant qu'institution indépendante chargée de l'organisation des scrutins, s'est acquittée avec brio de sa tâche malgré les contestations inévitables dans nos pays.

Les autres institutions d'appui à la démocratie, l'Administration publique et le peuple congolais ont également chacun joué sa partition.

Je ne peux m'empêcher de saluer la communauté internationale pour ses conseils et encouragements.

Et, à tout Seigneur tout honneur, comment ne pas rendre un hommage mérité au Gouvernement quand, on se rappelle le contexte difficile à son arrivée aux affaires.

La crise économique et financière liée à l'effondrement des cours des matières premières de base avec ses effets négatifs comme la dépréciation du franc congolais et la perte du pouvoir d'achat de nos concitoyens, l'émergence du phénomène KAMUENA NSAPU, la déstabilisation des Maï-Maï, l'activisme du BUNDU DIA KONGO suivi de la psychose due à l'évasion spectaculaire de plus de quatre mille prisonniers de la Prison centrale de MAKALA et les différentes turbulences politiques etc.

Au-delà de sa mission principale de conduire notre peuple aux élections, votre Gouvernement a su affronter tous ces facteurs qui se résument dans les autres missions lui confiées par l'Accord ; à savoir, arrêter la dégradation de la situation économique du pays, améliorer les conditions de vie de la population et enfin restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national.

Point n'est besoin de revenir en détails sur les réalisations de votre Gouvernement, les faits sont éloquents. La stabilisation du cadre macroéconomique est assurée de façon incontestable. Je demande qu'on s'applaudisse non pour une autosatisfaction exagérée, mais parce qu'au moment où nous basculons dans cette alternance de tous les espoirs, il était important d'y entrer sur une note optimiste et de réussite qui augure d'autres succès pour notre pays.

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,

Distingués invités,

Je ne saurai terminer mon propos, sans rappeler à tous que cette alternance est donc l'œuvre commune de tous les congolais. Puisque nous allons les uns et les autres affronter des nouveaux défis sinon des nouvelles responsabilités au service et au profit de notre peuple, sachons protéger cet acquis.

A l'image de « l'Homme au triple défi » JOSEPH KABILA KABANGE, accompagnons les nouvelles institutions avec patriotisme et volonté déterminée de sortir notre pays de l'ornière afin que notre peuple puisse tirer profit de la stabilité institutionnelle dont les bases sont désormais passées.

Comme pour paraphraser le poète SIMARO LUTUMBA, qui vient de nous quitter, je dirai : « Masuwa ekufaka, libongo etikalaka », les hommes passent mais les institutions demeurent. Ainsi, elles deviennent fortes et meilleures.

Au nouveau Président de la République, ici représenté, FELIX TSHISEKEDI TSHILOMBO, je lui souhaite la bonne fortune dans ses responsabilités d'Etat.

Et, je rappelle que le compromis démocratique est une voie de salut pour construire l'Etat de droit dans la paix et amorcer ensemble la reconstruction de notre cher et beau pays. Tous, sommes à ses côtés pour relever ce challenge.

Je vous demande de lever votre toast à l'honneur de « l'Homme au triple défi », au Président de la République, ici représenté et au Gouvernement qui s'en va, pour « la mission accomplie ».

Que Dieu bénisse notre pays et ses dirigeants

Je vous remercie en vous souhaitant un bon appétit.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT