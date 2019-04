Algérie: Algérie-Sierra Léone - Nécessité de renforcer les relations entre les deux pays

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et son homologue sierra-léonais, Alie Kabba ont souligné, lundi à Alger, la nécessité de renforcer les relations entre les deux pays et de les "élever à un niveau meilleur" dans l'intérêt des deux pays et contribuer au rapprochement entre les deux peuples.

Le chef de la diplomatie algérienne qui s'est félicité de la visite en Algérie de M. Alie Kabba, une première depuis plus de 30 ans pour un ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, a affirmé que celle-ci constitue une "opportunité aux deux pays pour renforcer davantage leur coopération bilatérale et se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun" .

Les entretiens entre les deux parties, a-t-il poursuivi, ont permis d'aborder plusieurs volets de la coopération bilatérale et d'examiner la situation dans la région, notamment en Libye, au Mali, au Sahel et au Sahara occidental.

Les entretiens ont été également l'occasion d'évoquer le fléau du terrorisme et du trafic de tous genre, selon le ministre qui a affirmé que la rencontre a été l'occasion de "coordonner les positions entre les deux pays que ce soit au sein de l'Union africaine (UA) ou au sein des Nations unies".

Le ministre des Affaires étrangères a rappelé, à l'occasion, que le Sierra Léone, Etat membre de l'UA, assure la coordination du Comité des Dix.

Ce Comité est l'organe de l'UA chargé de promouvoir la position africaine commune sur le dossier de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, un dossier dont l'importance se fait de plus en plus ressentir dans les relations internationales.

"Nous n'avons aucun élément de désaccord", a-t-il soutenu.

Sabri Boukadoum a annoncé, en outre, la tenue, avant la fin de l'année 2019, de la troisième commission mixte algéro-sierra-léonaise, soulignant que les deux parties ont convenu de finaliser les pro jets d'accord dans divers domaines, notamment dans le secteur de l'énergie.

Huit projets d'accord dans plusieurs domaines tel que le tourisme, les mines et l'éducation sont, en effet, en cours de finalisation.

Lire aussi: Le MAE de la Sierra Leone en visite à Alger à partir de lundi

Le nouveau ministre des Affaires étrangères a affirmé, par ailleurs, que la "diplomatie algérienne reste active " et "poursuivra sa mission, malgré la situation que vit le pays."

Il a fait part, en outre, de sa volonté d'oeuvrer pour l'élargissement des domaines de coopération entre les deux pays, et pour encourager les relations entre les deux peuples.

Evoquant le rôle de son pays au sein du Comité des Dix, il a assuré que son pays œuvrera pour "la réparation de l'injustice historique faite à l'Afrique" en termes de sous-représentation dans les organes onusiens.

Il a salué, à l'occasion, la participation de l'Algérie à la réunion ministérielle du Comité des Dix chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine (UA) sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies (C-10), organisée en décembre dernier à Freetown (Sierra Leone).

Le ministre sierra-léonais a salué également les efforts déployés par l'Algérie pour le développement en Afrique et pour l'instauration de la paix et de la sécurité sur le continent, rendant un hommage particulier à son rôle au sein du Conseil paix et sécurité de l'UA, présidé par l'Algérien Smail Chergui.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et son homologue sierra-léonais, Alie Kabba ont procédé, en marge des entretiens, à la signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques et d'une feuille de route établissant les priorités de coopération entre les deux pays pour 2019.

Le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, Alie Kabba est arrivé lundi à Alger pour une visite officielle de deux jours.

Cette visite qui s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié qui lient les deux pays, avait indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.