Cote d'Ivoire: Rassemblement des jeunes houphouëtistes/ Albert François Amichia - "Le RHDP incarne le vivre ensemble"

Le ministre de la Ville François Amichia, parrain permanent de la RJHDP, était face aux jeunes houphouëtistes du district de Yamoussoukro lors d'un séminaire samedi dernier. A l'occasion, il a rappelé la politique d'Houphouët et relevé que la capitale politique ivoirienne est une ville symbole dans un pays symbole.

Cette ville, selon lui, témoin de l'histoire ivoirienne, a un rôle important à jouer dans la crise qui secoue les enfants d'Houphouët : Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Ci-dessous de larges extraits de son discours.

« Le premier président ivoirien avait mis en place un système de répartition des pouvoirs fait de subtils équilibres ethnico-religieux. C'est ce qu'on a appelé la géopolitique. Une politique qui a largement favorisé les unions, les mariages de toutes sortes. Cette volonté était assortie d'une idéologie particulière, celle de paix par laquelle le président ivoirien entendait cimenter l'unité du pays.

La Côte d'Ivoire est donc un meltingpot où couvre de manière imperceptible une nation ivoirienne en construction. Sur ce territoire constitué artificiellement par le colonisateur, une histoire économique et sociale de plus d'un siècle transforme au fil des ans le puzzle ethnique ivoirien en une nation. Un espace de rassemblement et d'enracinement incluant des migrants de toutes origines.

Pour la population ivoirienne, seul le temps façonnera les néo Ivoiriens et les anciens dans un nouveau cadre de vie. L'unité et la cohésion émergeront de la concluante d'un ciment culturel dont le mortier est seulement en train d'être pétri très lentement et de l'apport de valeurs morales privilégiant la justice et l'équité et une meilleure redistribution des richesses créée par l'effort de tous.

A la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993, les rivalités entre leaders politiques, le multipartisme et la crise économique du moment vont radicalement changer la donne. C'est là que Yamoussoukro a un rôle à jouer.

Car, le territoire de Yamoussoukro est l'expression vivante de la mise en pratique de la philosophie houphouëtiste à travers la tenue de grands fora, la Fondation de la paix et à travers la vocation particulière de Yamoussoukro.

Plusieurs grands rendez-vous ont été organisés ou sont organisés périodiquement à Yamoussoukro. On peut citer entre autres en octobre 1986 le Colloque international sur les 40 ans de la création du Pdci-Rda où le président Houphouët a reçu ici tous les pays qui avaient des sections du Rda, car il ne faut pas oublier que le Pdci luimême était une section du Rda.

Il les a réunies ici pour délivrer son message. Yamoussoukro prenait une dimension internationale particulière. Il ne faut pas oublier également le Congrès internationale sur la paix dans l'esprit des hommes, organisé par l'Unesco en 1989, de l'hommage à Yamoussoukro, capitale politique et de la paix à l'occasion de l'investiture du président Alassane Ouattara le 21 mai 2011.

Il faut également parler de la Journée nationale de la paix le 15 novembre 2014, de la Déclaration de Yamoussoukro célébrant les 25 ans de la naissance du concept de la culture et de la paix le 22 septembre 2014. Il faut également citer la Journée internationale de 2015, du Colloque international sur l'œuvre de paix de Félix HouphouëtBoigny organisé du 18 au 20 octobre 2018.

Le dernier en date, je voudrais le citer, c'est la Conférence sur la paix et la réconciliation nationale organisée le 15 novembre. Mais de tout cela, ce qui symbolise la philosophie de Félix HouphouëtBoigny, c'est la présence de la Fondation Félix Houphouët-Boigny ici à Yamoussoukro. Cette fondation matérialise la philosophie Houphouétiste, organise et accueille la plus part des grands rendez-vous sur la recherche de la paix.

La fondation se propose d'ailleurs avec le professeur Jean Noël Loucou de diffuser le message du président Félix Houphouët-Boigny aux générations présentes et futures de connaître son œuvre et sa pensée. Des livres ont été déjà publiés, des travaux de recherche sont effectués et nous avons à l'entrée la librairie de la fondation.

Yamoussoukro est donc la ville symbole dans un pays symbole. (... ). Qu'est-ce qu'on peut dire du Rhdp Yamoussoukro et de l'implication de Yamoussoukro à la victoire finale? Le Rhdp est et demeure un parti d'inspiration houphouétiste qui présente des avantages dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui.

Car, depuis la crise postélectorale, le Rhdp incarne la Côte d'Ivoire, celle fondamentalement opposée aux années de crise. Le Rhdp incarne véritablement le vivre-ensemble qui a été le leitmotiv du président Alassane Ouattara et qui était l'élément fondateur de la pensée du président Félix Houphouët-Boigny. Il incarne le vivre-ensemble dans le cosmopolitisme promu par le père fondateur.

Les partis qui ont accepté de se fondre dans le Rhdp acceptent de réunir toutes les intelligences de la nation au sein d'un parti transcendant les clivages politiques, ethniques et religieux pour relever les défis du développement.

La création du Rhdp est sous-tendue par la problématique et les solutions pour faire renaître une Côte d'Ivoire grâce à un dialogue constructif et rassembleur en vue de soutenir l'objectif du développement.

Nous sommes tous membres du gouvernement et ils nous sont peut-être mal placés pour dire ce que nous faisons. Mais vous qui avez été témoins, vous savez d'où on vient ; vous avez vu et vécu la décennie de crise 2000-2010.

Vous voyez depuis 2011 jusqu'à nos jours, ce qui se fait. Il y a une transformation radicale de notre économie parce que le Président Alassane Ouattara a su toujours s'entourer de personnes compétentes, avisées pour pouvoir conduire sa vision. .

De Daniel Kablan Duncan à Amadou Gon Coulibaly, de tous les gouvernements qui se sont succédé, le résultat est là ! Les résultats sont concrets et c'est pour cela que nous ne devons pas perdre de temps dans les grèves qui ne retardent que nos enfants .

L'année 2019 a été consacrée au social. Il y a un plan pour la santé, un plan pour les infrastructures, il y a un plan pour la Couverture maladie universelle, il y a un ministère de la Ville qui est chargée de donner un nouveau visage à nos villes.

Vous, militantes et militants du Rhdp de Yamoussoukro, vous devez tout faire pour que le Rhdp continue sa route, car, nous ne sommes qu'à michemin de ce que nous pouvons faire, à la moitié de nos potentialités. Faites confiance au Rhdp et la Côte d'Ivoire connaîtra un nouveau visage. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'incompréhensions entre certains partis du Rhdp.

Mais des militants et militantes l'ont compris et à travers « Sur les traces d'Houphouët-Boigny », « Pdci-Renaissance » sont avec le Rhdp pour que ceux qui sortent du parti de Félix Houphouët-Boigny, du parti unifié puisse continuer, car Houphouët-Boigny ne s'est pas limité à un seul parti. Il s'est étendu à tous les Ivoiriens, à tous les amis de la Côte d'Ivoire.

Habitants et habitantes de Yamoussoukro, militantes et militants de Yamoussoukro, chefs traditionnels de Yamoussoukro, vous avez une mission particulière.

A vous les chefs surtout, je vous demande humblement de faire en sorte que les deux enfants de Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara et son ainé Henri Konan Bédié puissent se retrouver et suivre ce que Félix Houphouët-Boigny leur a dit.

En partant, Félix Houphouët-Boigny leur a dit : « Je laisse une équipe pour continuer mon œuvre. Cette équipe, c'est Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ».

Yamoussoukro doit rester le symbole de la paix, du dialogue et le district qui apportera plus de voix au candidat du Rhdp en 2020 pour que la pensée de Félix Houphouët-Boigny continue de vivre dans nos esprits et dans nos cœurs mais se traduit par des travaux, par le développement, par l'émergence en Côte d'Ivoire »