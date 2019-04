Sénégal: Reconduction du ministre Diouf Sarr à la tête de la santé - Pour un maintien du climat social

Ministre de la Santé et de l'Action Sociale du Sénégal depuis le 7 septembre 2017, Abdoulaye Diouf Sarr a été reconduit dimanche dernier à la tête dudit département, lors de la formation du premier gouvernement de Macky II.

A cet effet, il est attendu de lui, la stabilité du secteur avec le recrutement et la formation du personnel, l'équité dans la couverture sanitaire pour le citoyen, mais aussi l'acquisition d'une garantie sûre sur «l'évacuation» du régime indemnitaire.

La stabilité du climat social reste l'un des plus grands chantiers du ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, reconduit à la tête dudit département dimanche dernier. Un département qui a longtemps été émaillé par des grèves dans les différents corps de la santé.

Avec le second mandat du président Macky Sall, il est attendu du ministre de la santé et de l'action sociale, de travailler avec tous les acteurs pour une stabilité durable au grand bonheur des Sénégalais.

Pour le syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), la priorité de ce département doit reposer sur la formation des médecins et une répartition équitable des spécialistes pour vaincre l'injustice.

«Le Sénégalais qui se trouve à Kédougou, à Matam doit pouvoir bénéficier des mêmes avantages que celui qui se trouve à Dakar.

Certaines régions du Sénégal sont dépourvues de spécialistes et le ministre doit y travailler pour corriger cette injustice en misant sur la formation, le recrutement mais aussi la motivation pour ceux et celles qui seront dans les zones les plus reculées du Sénégal», avait évoqué le docteur Boly Diop du (Sames) lors de leur 5ème congrès ordinaire.

Revenant sur la formation des spécialistes, le docteur Boly avait soutenu que l'université de Dakar forme plus d'étrangers que de Sénégalais, une situation qu'il faudrait étudier afin de donner plus de chance aux Sénégalais pour une bonne prise en charge de leurs compatriotes dans le domaine médical.

« Il ne sert à rien de relever le plateau technique, si on n'a pas les ressources humaines qu'il faut», avait-il soutenu.

L'avancement dans le métier et la réforme sur la formation sont aussi d'autres chantiers du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Sur ce tableau, les acteurs syndicaux attendent toujours la concrétisation ainsi que sur le régime indemnitaire qu'il devrait travailler pour le diligenter le plus rapidement possible.

«L'apaisement du climat social est aujourd'hui nécessaire pour faire avancer la santé. Les différentes concertations entre les différents syndicats et le gouvernement ont fini de les diviser.

L'Etat doit tout faire pour évacuer la question de la rémunération» a laissé entendre un membre du syndicat, membre de la plateforme And Ngueussem.

Pour certains observateurs, le temps de grâce du président Macky Sall ne va pas durer longtemps.

A cet effet, il faudra qu'il pose des actes forts allant dans le sens de rassurer les travailleurs de la santé sur leurs conditions de travail, mais aussi de vie. Et c'est là qu'est attendu le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Reste à savoir s'il va réussir à convaincre le Président Sall.