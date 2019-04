Sénégal: Soutien aux structures d'accueil d'enfants en difficulté - La Fondation Air France collecte 6,5 tonnes de materiels

La Fondation d'entreprise Air France a collecté 6,5 tonnes de matériels composés de jouets, jeux éducatifs, matériels scolaires, de puériculture et de vêtements auprès des employés d'Air France pour les associations et structures d'accueil d'enfants en difficulté du Sénégal.

Les associations d'accueil d'enfants en difficulté bénéficiaires sont le Centre Aminata Mbaye, Collectes et Partages, La Liane Sénégal, l'Ecole à l'hôpital, Empire des enfants, Samu Social International, Village Sos Dakar, Village Pilote et Vivre Ensemble la Pouponnière.

La directrice de la dite Fondation, Cécille Vic, qui s'exprimait lors de la conférence de presse tenue hier, lundi 8 avril 2019, pour la remise du premier lot de dons pour l'Empire des Enfants a souligné que depuis 2014, la Fondation Air France et Air France Cargo organisent une grande collecte de jouets.

Pour elle, l'objectif de cette rencontre est double. Le premier a trait à l'apport en matériel pour toutes les associations sélectionnées au profit de plusieurs centaines d'enfants. Le second concerne le personnel particulièrement impliqué dans cet événement.

Cécille Vic relève que la Fondation Air France finance aussi des projets associatifs en faveur d'enfants malades, handicapés ou en grande difficulté. Et ce sont toujours des actions qui tournent autour de l'éducation.

Pour elle, «l'éducation change le monde. C'est très important que tous les enfants aillent à l'école».

D'ailleurs, depuis sa création en 1992, sa fondation a soutenu 40 projets et 700.000 euros ont été alloués affirme Mme Vic. Selon elle, depuis 26 ans la fondation finance également des projets éducatifs un peu partout dans le monde.

Pour Anta Mbow, la présidente de l'association Empire des enfants, qui a abrité la rencontre, sa structure offre un cadre d'accueil à des enfants en situation difficile qui se retrouvent dans la rue, ou des enfants en rupture familiale. «Il nous arrive aussi de recueillir des enfants perdus pour retrouver leurs familles».

«Je suis rassuré depuis que j'ai comme partenaire la Fondation Air France... qui nous a accompagné sur un long chemin. Il est toujours là, il n'attend même pas qu'on le sollicite; c'est lui qui vient dire: «alors qu'est-ce qui se passe à l'Empire ?»

Ils viennent avec tous leurs partenaires... ça nous redonne un peu de force parce que le chemin est long, il y a des moments de fatigue. Et quand les gens viennent te redonner la force, tu es obligé de continuer».

A l'en croire, la difficulté, «c'était le fonctionnement. Maintenant qu'on s'est battu pour trouver une maison bien pratique, il nous faut beaucoup de choses. On a beaucoup de dons en tous genres, il y a même des bénévoles qui viennent nous aider comme stagiaire.

On a pu travailler avec l'Etat qui a récupéré des enfants (dans la rue) et nous les a amenés. Ils ont pu retourner en famille grâce à l'Empire des enfants.

Notre objectif premier, c'est le retour en famille car, on ne peut pas parler d'enfant sans parler de famille, c'est tellement important. Il faudra continuer à les ramener dans leurs familles, mais dans de bonnes conditions».

DIOMANSY KAMARA, ANCIEN INTERNATIONAL SENEGALAIS : «On parle d'enfant des rues, mais la rue n'a jamais fait d'enfant»

La conférence de presse de la Fondation d'entreprise Air France, d'hier lundi, sur la remise de dons destinés à des enfant en difficulté s'est déroulé en présence des associations d'accueil d'enfants en situation difficile et partenaires de la Fondation Air France et Diomansy Kamara, ancien internationale sénégalais et parrain de l'Empire des enfants.

«On parle d'enfant des rues, mais la rue n'a jamais fait d'enfant; c'est la chose la plus importante. C'est bien d'être dans ce magnifique cadre mais, pour moi, l'objectif c'est qu'il n'y ait plus de villages d'enfants ni de pouponnières dans un futur proche», déclare M. Kamara.

En réaction à l'image montrant des enfants talibés avec leurs pots suivant le défilé civil et militaire lors de la fête de l'indépendance, M. Kamara dira: «tant qu'il y aura des enfants qui ont faim, il n'y aura jamais de fête.

Le message que je veux lancer aujourd'hui est qu'il faut parrainer car l'Empire des enfants, son crédo, c'est l'éducation.

Ça ne coûte pas beaucoup. Et si on passe par l'éducation, ces enfants auront la possibilité d'étudier. Et, demain, ils ne seront pas dehors à mendier ou à trainer».