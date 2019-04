Congo-Kinshasa: 6.0, Deo Kasongo présente un programme ambitieux et innovant

Lundi 8 avril 2019, la Ville-province de Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, a vibré au rythme de la campagne électorale, dans le cadre de l'élection des Gouverneurs des provinces. Il s'agissait de la fin, la deadline des 48 heures accordées par la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, aux Candidats Gouverneurs.

Au-delà de toutes les manifestations organisées dans la mégapole, Deo Kasongo a obtenu l'assentiment de l'assistance. C'était au Showbuzz, l'homme qui aspire dirigé la Capitale congolaise a présenté son projet de société devant une pléthore d'invités venus des 24 communes de Kinshasa. Une ambiance bon enfant a sanctionné cette cérémoniale qui a permis aux Kinois et Kinoises de découvrir le ticket Deo Kasongo et Nelly Kiwewa à travers leur programme ambitieux et très innovant.

"Programme 6.0" est l'intitulé de son projet reparti en 15 axes prioritaires et fondamentales pour redorer l'image de Kinshasa. «Kinshasa ya sika » avec des nouveaux acteurs aux commandes est possible si est seulement il y a le leadership du respect et de l'amour sans lesquels il est impossible de construire une Ville de rêves.

« Notre cœur est la base du développement de notre chère et belle Capitale. Donc, cultivons l'amour entre nous Kinois. Abats la haine et la jalousie. Donnons la chance à tout le monde», a déclaré ce jeune candidat dynamique et idéal qui veut apporter le changement et le bien-être social des Kinois.

Pour lui, le leadership dont il est question, signifie aussi avoir un gouvernorat qui sait bien manager et trouver des solutions aux problèmes qui rongent la société. « Tout dépend aussi de la volonté de savoir où frapper pour trouver les moyens nécessaires pour mieux donner la réponse à la demande de Kinois. Il est regrettable de constater que l'inacceptable est pratiquement devenu normal à Kinshasa. Chers Kinois, nous devons commencer à exiger la qualité parce que vous la méritez », explique-t-il.

Avec son slogan "Il est temps que ça change", Deo Kasongo, un des potentiels successeurs d'André Kimbuta s'identifie comme un véritable transformateur de Kinshasa. « Identifier vos problèmes, rechercher les solutions adéquates et vous rendre des comptes », est la première motivation pour laquelle l'homme s'engage et se bat pour changer la donne au sommet de la Ville.

Après avoir étudié de près certaines réalités de sa Capitale, de manière générale et efficiente, Deo Kasongo, quarantaine révolue, propose un projet concret avec un plan d'action intéressant et minutieux pour revêtir la mégalopole Congolaise de sa plus belle robe. « Je ne vous présente pas les idées mais des choses déjà expérimentées et testées avec mon équipe... », a rassuré le jeune candidat gouverneur.

De l'économie jusqu'à la Culture en passant par la santé, la sécurité, l'éducation, l'emploi, l'infrastructure, l'énergie, l'agriculture, le numérique, le transport, la jeunesse et l'environnement, le patron de Showbuzz est très ambitieux et croit à un avenir radieux pour Kinshasa.

Il développe dans son projet une politique efficace des mobilisations pour augmenter les recettes de la Ville.

Outre les maux identifiés qui freinent l'élan de la Capitale, Deo Kasongo propose également des Solutions innovantes relatives aux problèmes évoqués dans le seul but de rebâtir une capitale plus belle qu'avant.

Alors quelles ressources pour le programme 6.0 ?

Très optimiste, lui qui se présente comme un candidat surprise de ces élections, évalue son budget annuel à près de 875.500.756$, soit plus de 4 milliards de dollars pendant les cinq ans de son mandat à la tête de Kinshasa.

Retrouvez ci-dessous les différents points essentiels constituant le programme de Deo Kasongo

Éducation : au même titre que ses paires, il aborde la question de l'éducation dans l'idée de concrétiser le désir du Président Tshisekedi de rendre gratuite l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Pour ce faire, des mécanismes sont mis en œuvre pour rendre possible ce programme.

Habitat : A ce niveau, l'hôte du jour parle d'une prise en charge réelle des questions de construction, de la modernisation de la ville selon les normes effectives de l'urbanisation, le contrôle dans les installations hygiéniques et la propreté, en tout temps, de tous.

Santé : A ce niveau, il s'agit de faire la santé autrement, d'assurer une prise en charge différente des uns et des autres. Pour cela, il faudrait lutter contre les mauvaises habitudes développées dans le quotidien des Kinois, à ce sujet. Il y a notamment, de lutter contre la vente des médicaments périmés qui sont pourtant dans le marché, d'affecter des ambulances aux zones de santé. La réactivation des centres des gens qui souffrent des malades mentaux, assurer au minimum les soins des enfants de moins de 5 ans.

Emploi : En parlant d'emploi, Deo Kasongo entend mettre en place des conditions nécessaires et capables de rendre la ville active 24 Heures sur 24, de permettre à toute personne de se sentir utile dans la société et de bénéficier à son épanouissement, introduire ou rendre actif certains services tels que la caserne des pompiers dans chaque communes., le service des jardinages.

Entrepreneuriat et création des richesses :

Le Gouverneur promet de matérialiser et encourager les initiatives innovantes en vue de favoriser l'entrepreneuriat des Jeunes Congolais. La création de l'Académie créative de Kinshasa, Banque de Kinshasa, Entrepreneurs locaux ainsi que l'activation de la formation professionnelle

La Mobilité

Promouvoir la mobilité pour accroître le déplacement des personnes et des biens dans des conditions de dignité et de sécurité.

Des bus à double tête et des bateaux-mouches.

Transport par câbles téléphérique

Avec deux lignes

Environnement : les défis à relever à ce niveau sont pluriels en voici un squelette :

Absence d'espaces verts

Insalubrité et gestion des déchets

Déficit des canalisations

Nuisance sonore pollution, construction anarchique.

Kin propre 7 JOURS SUR 7.

Lutter contre des érosions,

Énergie :

Offrir à la population de l'électricité et de l'eau en temps réel, en quantité suffisante et à tout moment sans interruption en vue de pallier à l'insécurité ainsi qu'aux inégalités sociales.

Industrie :

Ceci implique la construction des industries modernes à Kinshasa en vue d'assurer la reprise des transactions, l'accroissement des ressources financières et la création des emplois.

Le renforcement de la politique agricole en vue de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, réduire l'importation de certains produits alimentaires, et la consommation des produits nutritifs Congolais

La revalorisation des lieux mythiques, historiques et significatifs dont l'échangeur, la Fikin,

Culture et arts

Sur ce point, la stratégie proposée est celle de faire revivre les activités culturelles de divers genre allant de la musique à la peinture, promouvoir les œuvres et produits des Instituts nationaux de l'art tel que l'Ina, l'académie de beaux-arts, l'Isam,... puisqu'à ce jour, le pays et les jeunes souffrent de l'absence des politiques de promotion des arts et de culture. Les propositions d'amélioration sont réhabiliter les écoles d'arts. , recréer des compositions, organiser des compétitions des génies en herbe, Créer des villages du cinéma et de théâtre, et, enfin, soutenir l'activité des jeunes artistes.