Congo-Kinshasa: La Soirée ART.cd récompense les meilleurs culturels et artistes

Deux ans après sa création, le site "art.cd" se révèle aujourd'hui comme un véritable portail numérique des arts et cultures qui a révolutionné l'information culturelle dans le domaine de media digital en République Démocratique du Congo.

Au-delà de sa mission d'informer en temps réel, ce web media veut également se démarquer dans la promotion des valeurs méritocratiques et dans la valorisation des talents exceptionnels des Congolais et congolaises qui se distinguent au travers leurs créations rocambolesques et leurs prouesses dans la société.

L'idéal reste à promouvoir la culture congolaise dans toute sa diversité et à encourager ses acteurs et à travailler dur et stimuler encore les talents vers l'excellence et la performance.

C'est dans cette optique que Onassis MUTOMBO et son associé Jonathan BILARI, deux jeunes visionnaires et responsables du site www.art.cd, organisent la première édition de la « Soirée des Arts.cd, ce 13 avril 2019, au Salon Okapi de l'Hôtel Venus, à Kinshasa.

La Soirée des Arts.cd, expliquent les organisateurs dans un communiqué de presse, est une soirée de gala qui honore les arts congolais. Un évènement de grande envergure qui consiste à décerner un prix de mérite dénommé «Prix Lokumu» aux artistes et aux opérateurs culturels. Ce sont, en effet, ceux qui se sont démarqués durant l'année 2018. Comme son nom l'indique, signale-t-on, « Lokumu » qui signifie "Honneur" en français, sera attribué sur base du choix d'un jury et d'un critère objectif qui est le symbole de la créativité.

Cette soirée somptueuse et honorifique de remise de prix sera accompagnée d'une programmation qui navigue entre peinture, danse, musique, humour et littérature. Le but est d'offrir une ambiance culturelle et festive aux invités ainsi qu'aux lauréats qui prendront part à la fête.

Toutefois, l'évènement va aussi consacrer un temps spécifique pour rendre hommage au Poète Lutumba Simaro et Sculpteur Liyolo Alfred, deux génies créateurs récemment disparus.

Rappelons que cet évènement s'inscrit dans le cadre des activités marquant la célébration du deuxième anniversaire de la création d'art.cd. Déjà, le 22 mars dernier, les responsables du site ont animé une grande conférence-débat, à l'Institut français de Kinshasa.

Créé le 17 juillet 2017, art.cd est aussi membre de l'Association des médias d'Informations en Ligne en RDC (MILRDC). Ce site web est un media de Kulture-Kroisé Group SARL, structure qui opère dans les Relations Presse, dans l'organisation des activités culturelles et des rencontres entre les jeunes artistes et professionnels culturels. Son but ultime est de contribuer à la promotion du patrimoine congolais et des œuvres des artistes, en général, et féminins, en particulier, a souligné Onassis MUTOMBO.

Grâce à la perspicacité de son équipe rédactionnelle dans la collecte, le traitement et le dynamisme dans la mise à jour des nouvelles, art.cd est devenu pratiquement un passage obligé pour les artistes et opérateurs culturels. Sérieux et engagé, ce media numérique ne jure que par la pertinence de l'information.

Qui dit mieux ?