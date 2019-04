Burkina Faso: Promotion du livre - Une nouvelle maison d'édition lancée à Ouagadougou

« Les Editions Camé-Lion », une nouvelle maison d'édition veut donner un air plus novateur au domaine du livre au Burkina-Faso et plus au-delà, sur tout le continent.

Pour ce faire, elle a choisi de s'inspirer de la pluralité du Caméléon et de l'audacieuse constance du Lion.

Aussi ambitionne-t-elle de créer et d'expérimenter des concepts favorables au développement et à l'adoption du livre en Afrique.

Dans presque tous les pays du continent africain, le domaine du livre navigue aujourd'hui entre plusieurs maux, notamment l'étroitesse du lectorat, le faible intérêt à la lecture, l'insuffisance de maisons d'éditions adapté, etc.

C'est dans ce contexte que s'inscrit « Les Edition Camé-Lion », dont les objectifs sont de démystifier la lecture chez les Africains par une adaptation aux codes culturels ; de débrider l'environnent du livre ; ainsi que de détecter, relever et promouvoir de nouvelles pépites littéraires.

La nouvelle maison d'édition veut véritablement œuvrer pour l'alphabétisation, l'accessibilité aux livres, l'incitation à la lecture et à l'écriture, ainsi que la lutte contre le décrochage en milieu scolaire.

Etant engagé à porter les intérêts de la littérature dans toute l'Afrique, elle entend également soutenir tous les projets et initiatives dans le domaine pour son développement.

Plus qu'une maison d'édition

Avec une inclination originale et créative, les services proposés par « Les Editions Camé-Lion » sont particulièrement diverses et n'implique pas forcement l'édition du livre chez la maison.

En fonction du besoin, la maison vous propose un « copywriting » (correction, relecture et révision), une stratégie de positionnement et de vente d'un livre, une distribution, un coaching, une formation, du graphisme et une organisation d'évènements littéraires.

« Libre » étant son leitmotiv, « Les Editions Camé-Lion » veut faire du livre un véritable outil ludique en Afrique.