Cote d'Ivoire: Recrutement des encadreurs du Hadj 2019 - Le dépôt des dossiers de candidatures a démarré ce mardi 9 avril

communiqué de presse

Le Commissariat du Hadj, sous la tutelle, du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, recrute, dans le cadre de l'organisation du Hadj édition 2019, un personnel d'appui en vue de l'encadrement des pèlerins à travers les Commissions techniques suivantes :

1) Commission de l'encadrement religieux ;

2) Commission de l'encadrement médical ;

3) Commission de l'encadrement social ;

4) Commission Gestion de départ et retours (GDR)

5) Commission transport ;

6) Commission hébergement ;

7) Commission sécurité ;

8) Commission restauration.

Le profil exigé pour le recrutement des différents encadreurs dans lesdites commissions est défini comme suit:

CRITERES GENERAUX

Les critères généraux et cumulatifs du choix des encadreurs sont les suivants : -Etre musulman ; jouir d'une bonne santé apparente ;être disponible pour toute la période du Hadj ; être de bonne moralité ; avoir un esprit d'ouverture et de collaboration ; être capable de travailler en équipe ; signer une lettre d'engagement après succès au test ; être capable de résister au stress (provocations et pressions) ; être dynamique ; être discipliné (le respect des consignes et de la hiérarchie) ; faire preuve de courtoisie, de sérénité, de fermeté, de détermination, d'abnégation et de vigilance.

NB : le don de soi pour la cause de l'Islam doit en permanence habiter l'esprit de l'encadreur.

AU TITRE DE L'ENCADREMENT RELIGIEUX : CRITERES SPECIFIQUES

Les membres de cette commission en plus de remplir les critères généraux doivent :

Etre âgé de 55 ans au plus ; avoir une bonne connaissance des rites du hadj ; savoir lire, écrire et parler l'arabe ; avoir une expérience dans le domaine de l'Encadrement religieux (avoir effectué le Hadj et avoir une expérience dans le domaine de dans l'encadrement religieux au Hadj serait un atout).

NB : la participation à la formation des formateurs des candidats au Hadj n'implique pas systématiquement la sélection dans l'équipe d'encadrement religieux.

AU TITRE DE LA COMMISSION MEDICALE : CRITERES SPECIFIQUES

En plus de remplir les critères généraux les candidats au poste de l'encadrement médical doivent : -Etre professionnel de la santé (médecin, infirmier ou infirmière, sage-femme, aide-soignant, garçon ou fille salle) ; être en fonction ou être retraité valide ; avoir participé à la consultation médicale pré pèlerinage 2019 ; avoir une expérience dans le domaine de l'Encadrement médical des activités de masse (l'expérience dans l'encadrement médical au Hadj serait un atout) ;

NB : la participation à la consultation médicale pré pèlerinage 2019 n'implique pas systématiquement la sélection dans l'équipe d'encadrement médical.

AU TITRE DE LA COMMISSION D'ENCADREMENT SOCIAL : CRITERES SPECIFIQUES

Les candidats au poste de l'encadrement social en plus de remplir les critères généraux doivent être travailleur social ; être en activité ou être retraité valide ; être sociable ; avoir participé à la consultation médicale pré pèlerinage ; avoir une expérience dans le domaine de l'Encadrement social (une expérience dans le domaine de l'encadrement social au Hadj serait un atout).

NB : la participation à la consultation médicale pré pèlerinage n'implique pas systématiquement la sélection dans l'équipe sociale d'encadrement.

AU TITRE DE LA GESTION DES DEPARTS ET RETOUR CRITERES SPECIFIQUES

Les membres de cette commission en plus de remplir les critères généraux doivent être âgé de 55 ans au plus ; être valide et viable ; être accueillant ; avoir une expérience dans le domaine de la Gestion des Départs et Retours (une expérience dans le domaine de la gestion des départs et retours spécifique au hadj serait un atout).

NB : les membres retenus pour cette commission n'exercent qu'en Côte d'Ivoire (sur le site de pré regroupement et à l'aéroport).

AU TITRE DE LA COMMISSION TRANSPORT : CRITERES SPECIFIQUES

Les membres de la commission transport en plus de remplir les critères généraux doivent : Etre âgés de 55 ans au plus ; Etre valide et viable ; Etre accueillant ; Avoir une expérience dans le domaine du Transport (une expérience dans le domaine de la logistique et du transport spécifique au hadj et la maitrise de la langue arabe seraient des atouts).

AU TITRE DE LA COMMISSION HEBERGEMENT DES PELERINS/ CRITERES SPECIFIQUES

Les membres de cette commission en plus de remplir les critères généraux doivent : -Etre âgé de 55 ans au plus ; -Etre valide et viable ; -Etre accueillant ; -Avoir de l'expérience dans le domaine de l'hébergement (une expérience dans le domaine de l'hébergement au Hadj et la maitrise de la langue arabe seraient des atouts). AU TITRE DE LA COMMISSION RESTAURATION CRITERES SPECIFIQUES Les membres de la commission en plus de remplir les critères généraux doivent : -Etre âgé de 55 ans au plus ; -Etre valide et viable ; -Etre accueillant ; -Avoir exercé dans le domaine de la restauration de masse (une expérience dans le domaine de la restauration collective, plus de 100 couverts, serait un atout) ;

AU TITRE DE LA COMMISSION SECURITE : CRITERES SPECIFIQUES

Les candidats au poste la commission sécurité en plus de remplir les critères généraux doivent : -Etre élément des Forces de Défense et de Sécurité ou scout ; -Etre valide et viable ; -Etre accueillant ; -Avoir une bonne tenue ; -Avoir un sens élevé de la responsabilité ; -Avoir une expérience dans le domaine de la sécurité au Hadj (une expérience dans le domaine de la sécurité au Hadj serait un atout).

DOSSIERS DE CANDIDATURES

Tous les dossiers de candidature à ces différents postes devront contenir : Une lettre de motivation datée et signée et adressée à l'attention de Monsieur le Commissaire du Hadj ; Une copie du ou des diplômes ; -Un curriculum vitae (CV) détaillé (dans la mesure du possible) ; Une copie de la carte d'identité ou du passeport ; Preuves par tout moyen de l'accomplissement du Hadj. Toute preuve qui peut attester que le candidat a déjà effectué le hadj.

Les dossiers de candidature doivent être adressés à l'attention de Monsieur le Commissaire du Hadj et déposés physiquement au siège du Commissariat du Hadj sise à Cocody Lycée Technique - Rue de la Cannebière (prolongement de l'ex clinique GOCI), tous les jours ouvrables du mardi 09 au vendredi 19 Avril 2019 de 10h30 à 16h30. Le vendredi de 14h à 18h ; Le samedi et dimanche de 09h à 13h.

NB : Les dossiers parvenus hors délai ne seront pas traités.

Imam Bachir OUATTARA