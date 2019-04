Afrique de l'Ouest: Résilience accrue au Sahel - L'USAID soutient le Burkina avec 111 milliards de francs CFA

Le lancement de la phase II de l'initiative pour une résilience accrue au Sahel témoigne selon Andrew Young, Ambassadeur des USA au Burkina, de l'engagement du gouvernement américain, à soutenir «durablement» le gouvernement du Burkina dans sa volonté d'améliorer la vie des populations les plus vulnérables du pays.

En effet, RISE est une initiative régionale conçue en 2012 par l'USAID pour répondre à une série historique de fortes sécheresses et autres fléaux dans la région du Sahel. Au cours des cinq dernières années, les activités RISE de l'USAID ont aidé des individus, communautés et autorités publiques du pays des Hommes intègres, à mieux gérer les crises, à rechercher diverses possibilités d'emploi, à nourrir leurs familles et à investir dans leur avenir.

Alimata Korogo est l'une des bénéficiaires de ce programme dans la commune de Bassalgo. Aujourd'hui productrice leader, elle témoigne que ce programme a énormément contribué à son épanouissement et à celle de ses coépouses. «Bien avant l'aide de ce programme américain, nous souffrions beaucoup. Grâce à ce programme, je suis aujourd'hui une productrice leader dans un groupe de femmes qui fait l'agriculture de conservation.

En plus de mon village, j'accompagne d'autres groupes de femmes dans d'autres villages. Je ne savais ni lire ni écrire mais avec l'accompagnement de ce programme, j'ai été alphabétisée et je note l'évolution de mes différents groupes dans un registre de suivi», témoigne dame Korogo. Aujourd'hui, elle accompagne 45 groupes de femmes et à son actif, 15 autres groupes sont en constitution pour la prochaine saison agricole.

Avec la technologie apprise, elle a optimisé ses récoltes, s'est construite une maison et celle de son époux et a acheté du bovin pour l'élevage et un moyen de déplacement. C'est également Mme Korogo qui assure la scolarité de ses enfants et de ceux de ses coépouses. «Je souhaite devenir une grande entrepreneuse et j'invite les autres femmes du Burkina à bien entretenir cet outil de développement que nous offre l'USAID», conclut-elle.

Cette seconde phase du programme RISE entend mettre un accent particulier sur l'intégration du genre et de la jeunesse, l'amélioration de la qualité des services de santé y compris la planification familiale, l'eau et l'assainissement en plus des interventions traditionnelles de renforcement de la résilience des populations et en conformité avec les lignes directrices du Plan national de développement économique et social. «En fonction de la disponibilité des fonds, nous projetons engager environ 111 milliards de francs CFA, ciblant en priorité 11 communes structurellement vulnérables dans les trois provinces de la région du Centre-Nord. Cet investissement sur le long terme, vise à toucher environ 100.000 ménages" selon Andrew Young.

Pour l'ambassadeur des USA au Burkina qui estime que «c'est le moment d'agir», cette seconde phase du RISE est aussi conforme à la vision du gouvernement américain d'impulser ce qui est appelé «The road to self reliance» ou encore «Le chemin vers l'autonomisation» des pays partenaires comme le Burkina. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, Salifou Ouédraogo, a indiqué que ce programme RISE contribuera aussi à améliorer l'utilisation des bonnes pratiques de santé, nutrition et WASH, la délivrance des services de santé de qualité, toutes choses inscrites parmi les priorités du gouvernement du Burkina.