Algérie: Sit-in des étudiants à Alger pour soutenir les marches pacifiques

ALGER-Des centaines d'étudiants ont organisé, mardi, à l'esplanade de la Grande poste à Alger, un sit-in pacifique pour soutenir les marches pacifiques que connaît le pays depuis le 22 février dernier revendiquant le changement du système.

Venus des différentes universités d'Alger, les étudiants ont scandé des slogans appelant au "changement radical du système" et au "respect de la Constitution", brandissant également des banderoles mentionnant les articles 7 et 8 de la Constitution, tout en appelant à "rompre avec le régime en place" et à "écarter les responsables de l'Etat".

L'accent a été mis, également, sur l'impératif de préserver le caractère pacifique des marches par les étudiants qui ont scandé des slogans, tels que "les étudiants sont conscients et réclament le changement", "l'Algérie libre et démocratique" et "les étudiants sont libres d'édifier un Etat de droit".

Ce sit-in a été encadré par un dispositif sécuritaire dense, afin d'éviter tout dérapage.