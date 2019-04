Gabon: Adapter le projet Grand OYEM au Plan Stratégique Gabon Emergent

Des woleu-ntémois s'organisent pour mieux revaloriser leur province, située au nord du pays. Ces filles et fils du Woleu-Ntem veulent adapter leur vision de développement au Plan Stratégique Gabon Emergent.

C'est l'objectif principal qui a réuni le 6 avril, les cadres du département du Woleu et ceux de la commune d'Oyem. Les ressortissants de ces régions du Gabon veulent moderniser leur environnement en ayant comme fil conducteur le Plan Stratégique Gabon Emergent.

Après la présentation de leur projet aux populations d'Oyem, il y a deux semaines, les adhérents à leur idéologie se sont retrouvés à Libreville pour donner un coup d'accélérateur au Projet Grand OYEM (PGO). Il s'agissait d'orienter les actions prioritaires en direction du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) du Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba. Selon Jean-Clair Nguema et Flaubert Meye : "le Projet Grand OYEM se donne les ambitions d'une cité cosmopolite, pluridimensionnelle et transfrontalière. Il s'articule autour de six axes majeurs : la gouvernance politique, le développement économique local, Les équipements, les infrastructures, l'habitat, l'assainissement et environnement, l'éducation et la formation, la culture, le sport, le tourisme et les loisirs, la santé et le social".

S'il est admis que Renaud Allogho Akoue, en sa qualité de responsable politique du département du Woleu, est le porteur du projet Grand OYEM, mais les participants, à l'exemple du Professeur Alain Ondo, de Clay-Parfait Abessolo et Gabriel Ntougou ont appelé l'ensemble des cadres de la localité à soutenir cette vision commune. Face aux enjeux de développement qui ont été présentés par Simon Essono et Chris-Didier Mengome. Les participants ont exprimé leur volonté d'accompagner la mise en œuvre de ce projet, tout en félicitant les efforts consentis par son porteur pour qu'il devienne réalité.