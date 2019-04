Gabon: NUTRI MWANA - Un atelier de sensibilisation et de formation sur la sécurité alimentaire

La Coopérative dénommée « Bia Bô Mam », entendez « On fait les choses » en langue Fang du Gabon, a organisé un atelier le samedi dernier. Une activité dont les thèmes étaient portés sur la préparation des compotes pour les enfants et la préparation des cubes naturels, le tout à base des produits agricoles naturels. Ce week-end, 22 personnes ont participé à cet atelier.

Ce sont pour la plupart, des jeunes mères, soucieuses de la santé alimentaire des enfants. Vêtues de leur tablier, elles ont participé à un atelier de sensibilisation et de formation à travers des ateliers participatifs sur la sécurité alimentaire et ont mis la main à la patte. Cet atelier est organisé par Naty Caramela, présidente fondatrice de la Coopérative « Bia Bô Mam », une jeune gabonaise passionnée de la cuisine et la sécurité alimentaire.

« Nutri Master Class est un atelier participatif organisé le week-end dernier lors du Marché Éphémère des connectés à Nzeng- Ayong. C'est une activité dont les thèmes étaient portés sur la préparation des compotes pour les enfants et la préparation des cubes naturels, le tout à base des produits agricoles naturels » explique-t-elle.

On pouvait lire des sourires sur des visages de ces femmes qui ont participé à ces différents ateliers. Pour certaines d'entre elles, cet atelier est un atout pour un nouveau mode de vie alimentaire dans les foyers respectifs. « J'ai découvert une nouvelle technique de transformation de nos produits alimentaires. Elle nous permet, non seulement nos aliments, mais en plus, on mange bio. C'est une connaissance de plus. J'ai beaucoup appris et je remercie l'organisatrice de ce programme » témoigne une des participantes.

L'objectif de cet atelier, nous dira-t-elle, est de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition à travers l'éducation nutritionnelle et alimentaire. Pour Naty Caramela, « Nous devons apprendre à valoriser nos produits agricoles et insérer ces derniers dans les habitudes alimentaires de nos mwanas "enfants" en particulier et au sein de nos familles en général ».

Poursuivant ses propos, la présidente fondatrice de la Coopérative « Bia Bô Mam » estime que son objectif est de sensibiliser un plus grand nombre de Gabonais sur l'importance d'une alimentation de qualité, équilibrée et en quantité. Tel est l'objectif de ce programme.

La formation sur la préparation des compotes pour les enfants et la préparation des cubes naturels semble avoir dessiner le sourire sur les visages des participantes. La preuve, la plupart d'entre elles ont souhaité prendre part aux autres séances de formations. Ce week-end,22 personnes ont participé à cet atelier qui n'est d'ailleurs pas le premier.