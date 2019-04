Angola: La police envisage de mettre fin aux incidents ternissant la corporation

Luanda — La police nationale créera une culture de formation et de préparation continue au sein des organes centraux et des commandements provinciaux, tendant à éviter les incidents aux conséquences graves qui tachent la corporation.

L'intention a été manifestée lundi par son second commandant en chef, António Pedro "Kandela", à l'ouverture de la réunion méthodologique des organes d'opérations et postes de commandement, qui se tiendra du 8 au 20 novembre à Luanda, sous la devise "Améliorer les connaissances pour mieux informer, planifier, coordonner et contrôler l'activité opérationnelle de la police nationale".

Il a indiqué qu'il s'agissait d'une directive émanant d'un niveau supérieur, qui consoliderait non seulement l'esprit de corps, de mission et de camaraderie au sein de l'effectif, mais permettrait également de remédier aux lacunes techniques, opérationnelles et procédurales et de comportement qui, dans certains cas sont les raisons principales de la piètre action policière vis-à-vis du citoyen.

Malgré les mesures prises par la corporation à l'encontre des policiers violant les normes déontologiques, il a défendu la nécessité d'instruire et d'améliorer continuellement le capital humain, qui constitue la principale ressource de la police nationale.

L'objectif de la réunion méthodologique est de fournir aux participants des connaissances techniques et professionnelles tenant compte des nouveaux défis de la nouvelle direction de sécurité publique et des opérations.