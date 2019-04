Algérie: L'Algérie consomme 7 mds de sacs en plastique/an qu'elle ne recycle pas

Alger — L'Algérie serait le cinquième consommateur des sacs en plastique dans le monde avec près de 7 milliards de sacs utilisés annuellement, au moment où le plastique représente, faute d'une industrie de recyclage, 60 à 80% des déchets déversés dans le milieu marin national, a indiqué mardi à Alger un professionnel de ce secteur.

Intervenant lors d'une journée d'information organisée par la Chambre Algéro-Allemande de Commerce et d'Industrie (AHK Algérie) sur le salon mondial du plastique et du caoutchouc "K2019", qui aura lieu à Düsseldorf (Allemagne) du 16 au 23 octobre 2019, le secrétaire général de l'Association des fabricants de tubes plastiques (AFTP), Ahmed Chouki Bouziani a pointé du doigt l'absence d'une industrie de recyclage en Algérie, ce qui fait perdre au pays, selon lui, plusieurs milliards de dinars annuellement.

De ce fait, "le moyen le moins coûteux et le plus facile de se désencombrer de ces déchets reste le largage dans la nature ou en mer", a-t-il regretté.

Pourtant, plusieurs procédés simples, tels que le broyage, la fonte, l'extrusion ou encore l'injection permettent de recycler ces produits en Algérie pour obtenir de nouveaux matériaux (isolants, briques de construction, dalles, tuiles ou encore du mobilier ), a noté ce professionnel.

En 2018, l'Algérie, un grand producteur de pétrole et de gaz, a importé pour près de deux (2) milliards de dollars de matières plastiques sous forme primaire, soit 95% des besoins nationaux. Elle est ainsi le deuxième importateur de ces matières en Afrique et au Moyen-Orient.

Les deux principaux fournisseurs de ces matières premières sont l'Arabie Saoudite et la Chine.

"On se réjouit lorsque les prix du pétrole augmentent mais on n'oublie que nous n'avons pas une industrie de transformation et que toute hausse de brut, fait certes rentrer des devises au pays, mais nous fait perdre également des devises, en important des produits pétroliers transformés, a-t-il encore regretté.

Les principaux fournisseurs de l'Algérie en la matière sont la Chine, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Canada, la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche, l'Espagne et la Turquie.

Au cours des dix dernières années, la consommation par personne du plastique en Algérie a augmenté d'environ 9% par an passant de 10 kg en 2007 à 23,1 kg en 2017. Elle devra atteindre 25,8 kg en 2020.

Près de 60% de cette consommation est représentée par l'emballage, 20% par la construction et le reste par diverses industries.

Parallèlement à la hausse des importations, l'industrie plastique algérienne, boostée par l'assemblage automobile local, connaît par ailleurs la plus forte croissance sur le continent africain, selon le même expert.

K 2019: Plus de 3.000 exposants et 200.000 visiteurs attendus

Pour sa part, la Directrice Global Portfolio Plastique & Caoutchouc de la foire de Düsseldorf, Mme Petra Cullmann, a indiqué que le "K 2019", qui est le plus grand salon au monde dédié à l'industrie du plastique et du caoutchouc, abritera plus de 3.000 exposants représentant 60 pays leaders dans la technologie plastique dont l'Allemagne, l'Italie, l'Australie, la Suisse, la France, les Pays-Bas, la Turquie et les Etats-Unis.

Quelque 200.000 visiteurs professionnels, en provenance du monde entier, sont attendus à cette manifestation.

Les thèmes phares consacrés pour l'édition 2019 sont l'économie du recyclage, la préservation des ressources et la numérisation.

Exposition spéciale du K 2019, la "plastics shape the future" permettra aux visiteurs "de découvrir comment les matières plastiques peuvent modeler durablement le futur", selon MMe Culmann.

Ce salon, organisé une fois tous les trois ans, depuis 68 ans, occupera la totalité du parc de Düsseldorf sur une superficie de 174.000 m2 répartie sur 18 halls d'exposition dont les halls machines et équipements, matières premières, matières auxiliaires, produits semi-finis et pièces techniques et matières plastiques renforcées.

En 2016, plus de 1.000 professionnels algériens ont visité le salon.

L'industrie plastique mondiale a réalisé un chiffre d'affaires de 38 milliards d'euros en 2018 contre 36,3 milliards d'euros en 2017, soit une croissance annuelle autour de 4% à 5%, selon la professionnelle allemande.