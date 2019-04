Algérie: Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Tlemcen

Alger — Deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lundi à Tlemcen par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), alors qu'une casemate contenant 4 bombes artisanales a été détruite à Skikda, indique mardi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué .

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes à Djanet (4e RM), Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), 95 orpailleurs et saisi deux (2) véhicules tout-terrain, 39 groupes électrogènes et 28 marteaux piqueurs".

D'autre part, des détachements de l'ANP, en collaboration avec les éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Rélizane (2e RM) et Ouargla (4e RM), douze (12) narcotrafiquants et saisi 49 kilogrammes de kif traité et 2.150 comprimés psychotropes, alors que trois (3) contrebandiers en possession de 3.542 unités de différents types de tabac ont été appréhendés à Ghardaïa (4e RM)", rapporte également le communiqué du MDN.