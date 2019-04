Angola: Le pays va attribuer 49 concessions pétrolières d'ici 2025

Luanda — Quarante-neuf concessions pétrolières seront attribuées entre 2019 et 2025 pour l'exploration, la recherche, le développement et la production d'hydrocarbures en Angola.

Cette prévision fait partie de la Stratégie générale pour l'attribution de concessions pétrolières, approuvée le 18 février de cette année par le Président de la République, João Lourenço, par le décret présidentiel 52/19.

La stratégie générale présente une carte de répartition, qui prévoit neuf concessions cette année, le même nombre en 2020, huit en 2021 et 12 et 11 concessions en 2023 et 2025, respectivement.

Conformément au décret présidentiel 52/19 parvenu mardi à l'Angop, la stratégie générale en matière d'attribution de concessions pétrolières vise à "assurer la substitution des réserves, à promouvoir l'activité d'exploration de manière rationnelle et appropriée, en déclenchant les mesures appropriées pour confirmer le potentiel pétrolier du pays et fournir suffisamment de pétrole brut pour répondre à la capacité de raffinage intérieure, au moyen de la pondération économique de l'exportations par rapport aux importations.

Dans quatre autres textes datés du 18 février (Déc-présidentiel nº 54, 55, 56, 57 et 58), la Sonangol EP a le droit d'explorer, de développer et de produire des hydrocarbures liquides et gazeuses dans les blocs 30, 45 , 46,47 et bloc KON16.

Selon la stratégie, l'attribution de concessions pétrolières se fera par appel d'offres public, appel d'offres public limité et négociation directe.

Cette stratégie générale d'attribution de concessions pétrolières répond au déclin naturel dans la production de pétrole en Angola (1,49 million de barils par jour) en raison du manque d'investissement dans les segments de prospection, recherche et de exploration au cours des dix dernières années. L'Angola a déjà produit 1,8 million de barils de pétrole par jour.

Selon les déclarations du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Diamantino de Azevedo, en mai 2018, ces investissements ont été apurés et accumulés jusqu'au déclin naturel des puits, ce qui explique la chute des prix du pétrole.

À l'occasion, le gouvernement avait supposé qu'à la fin de la législature, le secteur fonctionnerait de manière à ce que la production de pétrole ne tombe pas en dessous de 1,5 million de barils par jour.