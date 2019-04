Sénégal: Le PAIRED, un levier pour une amélioration durable de la productivité agricole

Dakar — Le partenariat pour la recherche agricole, l'éducation et le développement en Afrique de l'Ouest (PAIRED) va aider le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) à améliorer durablement la productivité et les marchés agricoles pour les groupes cibles dans la région, selon un responsable du ministère sénégalais de l'Agriculture et de l'Equipement rural.

Mamadou Diallo, conseiller technique dudit ministère, souligne qu'il "va contribuer à l'ambition du gouvernement du Sénégal d'atteindre l'autosuffisance en riz à travers son programme de renforcement et d'accélération de la cadence de l'agriculture (PRACAS)".

Il présidait l'ouverture d'une réunion d'engagement des partenaires de ce programme, en présence de plusieurs acteurs et experts agricoles de la région africaine.

A cette occasion, il a souligné l"'importance majeure" que le ministère de l'Agriculture accorde aux activités de soutien du PAIRED, notamment l'approvisionnement en semences de qualité des variétés végétales améliorées, adaptées aux conditions des exploitations rizicoles d'Afrique de l'Ouest".

Il a affirmé que ce soutien du PAIRED, associé aux efforts nationaux fournis dans le cadre du Programme national d'autosuffisance en riz (PNAR), permettra d'atteindre les résultats escomptés au Sénégal.

Abondant dans ce sens, Abdulai Jalloh, directeur de la recherche et de l'innovation au CORAF, a indiqué que son organisation a réussi à réunir une grande diversité d'acteurs autour d'idéaux de recherche et de développement agricole.

"Les nouveaux plans stratégique et opérationnel du CORAF fournissent des orientations claires à ce propos pour la mise en œuvre du PAIRED", a fait remarquer M. Jalloh.

Dans ce contexte, a-t-il souligné, "les outils et mécanismes développés par le CORAF seront mis à l'échelle pour l'adoption, de manière holistique, des semences en les reliant à d'autres technologies et innovations en vue de créer un plus grand impact".