Soudan: La Police donne des directives sur les récents évènements

Khartoum — Le porte-parole des forces de la Police, général Hashim Abdul Rahim a indiqué que la police a donné ce mardi un certain nombre de directives sur les récents évènements.

Général Abdul Rahim a indiqué, dans un communique ce mardi, que les forces de police font leur devoir dans le cadre du droit.

Il a indiqué que la direction de la police a été informée sur les derniers développements sur la situation de sécurité et pénale et a publié des directives a toutes les forces de la police dans la capitale et les Etats du pays de ne pas confronter les citoyens et les manifestations pacifiques et d'œuvrer pour protéger les vies et les biens et empêcher le crime.

Le communiqué a dit que la direction de la police salue les forces de la police qui restent fidèles à leurs fonctions et a, en même temps, rendent hommage aux martyrs des citoyens, des policiers et d'autres membres de sécurité et a souhaité la guérison rapide aux blesses