Soudan: Le Bureau de direction du CN se réunit, présidé par Al-Bachir

Khartoum — Le président de la République, président du Parti du Congrès National (CN), maréchal Omar Al-Bachir a présidé lundi dans les locaux du parti.

Al-Bachir a affirmé que la sécurité et la stabilité du pays constitue la priorité et qu'il faut assurer la tranquillité au peuple soudanais et que le pays pourrait supprimer cette crise plus forte et plus cohérente.

Le bureau de direction du CN a donné des directives à ses membres à Khartoum et aux Etats du pays d'être en vigilance et prendre des mesures nécessaires pour contribuer à réaliser la tranquillité et la normalisation de la vie des citoyens.

Il est à rappeler que le siège du CN a connu ce mardi matin une grande rencontre de ses membres et des jeunes afin de montrer la cohésion et le renforcement du rang national et du tissu social.