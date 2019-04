Soudan: Le Chef de la justice se rend à l'Etat du Nil blanc

Khartoum — Le Chef de la Justice, Abdul Majid Idris entame demain mercredi une visite de deux jours à l'Etat du Nil blanc et sera accompagné par un certain nombre de chefs de départements de l'autorité judiciaire et de juges de la Cour suprême.

Au cours de sa visite, le chef de la justice inspectera l'organe judiciaire a l'Etat du Nil blanc et pour s'informer sur le progrès de l'action judiciaire dans l'Etat.

Le président de l'Autorité judiciaire a l'Etat, Adel Al-Hussein a indiqué que le chef de la justice effectuera une visite d'inspection dans plusieurs tribunaux et prisons de l'État, et qu'il assistera à la libération d'un certain nombre de détenus dans la prison de Kosti.