Togo: Le PNP et "Le Togo Autrement" en front commun ?

C'est du moins ce que l'on peut être tenté de croire suite aux propos de Fulbert Attisso président du parti "Le Togo Autrement" hier lundi au cours de l'émission 'Audi-Actu' de nos confrères de Victoire FM.

Si l'ancien membre de la C14, qui dit ne pas être retiré de cette coalition, mais avoir suspendu sa participation, dit soutenir les manifestations qu'organise le Parti National Panafricain (PNP) ce samedi 13 avril 2019, il indique à qui veut l'entendre que sa formation politique et celui de Tikpi Salifou Atchadam ont pratiquement les mêmes visions, et partagent également les mêmes valeurs. Mieux encore, révèle-t-il, "nous sommes deux partis qui se ressemblent".

Revenant sur cette affaire des 30 millions qui a été l'épreuve de trop qui a fait voler en éclats la C14, Fulbert Atisso a fait comprendre qu' "au parti Le Togo Autrement, nous prônons la sincérité. Et nous avons l'habitude de dire ceci : Quand on lutte on ne doit pas prendre des cadeaux de l'adversaire.

Même si c'est par personne interposée. Si vous mêmes vous savez que c'est votre adversaire qui a déposé ce cadeau chez cette personne, pourquoi aller le prendre ? En période de crise, si vous êtes un parti et que dans vos lobbyings un chef d'Etat vous appelle pour vous faire un cadeau, vous devez vous méfiez".

Aussi, avait-il poursuivi, "pour nous, il y a des valeurs qui sont intangibles et que nous défendons. Ce n'est pas normal que M. Alassane Ouatara qui est l'ami de Faure Gnassingbé nous donne quelque chose que nous acceptons.

Mais si demain après la crise, on nous amène chez Patrice Talon, nous faisons notre lobbying et Patrice Talon qui a fait l'opposition veut nous aider, ça on peut le prendre. Puisque dans ce cas, le contexte est différent".