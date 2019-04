Sénégal: La campagne de commercialisation arachidière se déroule "Trés bien" ( DG Sonacos )

Diourbel — La campagne de commercialisation de l'arachide se déroule très bien même si l'objectif fixé n'est pas encore atteint, a déclaré mardi à Diourbel Pape Dieng, directeur général de la Sonacos.

"Toutes les graines acheminées à la Sonacos ont été achetées et payées. Pour le moment, on est autour de 25 milliards ce qui équivaut à 96 000 tonnes", a-t-il dit au cours d'une visite à Diourbel aprés incendie ayant causé des dégâts matériels estimés à plus 700000 FCFA.

Selon lui, ce n'est pas par faute de financement que l'objectif fixé à 180000 tonnes n'est pas encore atteint depuis l'ouverture de la campagne en décembre 2018.

"On attend les graines mais il faut reconnaître que cette année, il y a eu plus d'exportation de graines que l'année dernière", a souligné M. Dieng.

A en croire le directeur général de la Sonacos, un des operateurs économiques qui leur vendait des graines a fait son entrée sur le marché.

"Maintenant, quand ceux qui gardent les graines pour les semences auront fini (...), il va y avoir encore une deuxième collecte. C'est cette deuxième collecte que nous attendons", a-t-il assuré.

Tous ces facteurs combinés font que la Sonacos n'a pas atteint la collecte de l'année dernière, a t-il laissé entendre.

Selon lui, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il fallait mettre en place un système qui fonctionne pour éviter les problèmes entre la Sonacos et les OPE (Opérateurs privés stockeurs).

Il a également évoqué un financement de la Banque islamique de développement (BID) à travers sa filiale commerciale ITFC.

"Dans ce type de financement, on ne vous donne pas l'argent pour acheter la graine. Vous achètez la graine et on vous rembourse donc il y a des banques relais", a expliqué Pape Dieng.

Pour un bon déroulement de la commercialisation cette année, la Sonacos a collaboré avec trois banques relais ( BNDE, CNCA, BSIC) qui payent les graines.

"Et quand on atteint 5 milliards, on envoie les informations à l'ITFC qui aussitôt paye directement les banques relais", a-t-il fait savoir.