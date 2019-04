Congo-Kinshasa: Elections à Yumbi, Beni et Butembo - Le FCC et l'Opposition dos à dos

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni), Corneille Nangaa, a procédé hier mardi 9 avril 2019 à la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions de Beni/ Territoire (Nord-Kivu), Beni-ville (Nord-Kivu), Butembo-ville (Nord-Kivu) et Yumbi (Mai-Ndombe). Sur les 15 élus nationaux, et 15 provinciaux, on n'a enregistré aucune femme. En termes de taux de participation, c'est la circonscription électorale de Yumbi, dans la province de Mai-Ndombe, qui est arrivée en tête avec 79, 81%.

Le PPRD a remporté les 2 sièges (national et provincial) de Yumbi. L'UNC n'a obtenu qu'un siège à Butembo. Le G7 a pris 2 sièges à Beni. L'AMK s'en est tirée avec 4 sièges, dont 2 à Beni, 2 à Butembo. La plate-forme MS a arraché 4 sièges, dont 2 Beni et 2 à Butembo. La plate-forme AR a gagné 7 sièges, dont 4 à Beni, 3 à Butembo.

Au terme de la publication, les 8 sièges de la circonscription électorale de Beni pour les élections législatives nationales, ont été raflés par Nzanzu Kasivita Carly (AABC), Kambale Mathe Mathieu (G7), Stive Ndambire Makuha (AAD), Kambale Musemo Daniel (AMK), Muhindo Mulemberi Yaghumawa(AR), Kasereka Vayikehya Jules (AA), Baliesina Kandukima Albert (ADRP) et Kasereka Mangwengwe Jadot (ATIC). Les 4 sièges de Butembo-ville sont revenus à Mbindule Mitono Crispin(UNC), Muhindo Nzangi Butondo (MS), Katembo Mbusa Tembos Yothama(AMK) et Paluku Kamavu Eric(AR). Kasereka Wathevwa Kizembo (AAD) et Kiro Tsongo Grégoire (AR) ont remporté les 2 sièges de Beni-ville. On signale que le patriarche a été élu dans la circonscription de Butembo /ville. Mbanga Manzimi Sébastien Randolph(PPRD) a pris le seul siège de la circonscription électorale de Yumbi.

Par contre, pour les législatives provinciales, les 8 sièges de la circonscription électorale de Beni ont raflés par Paluku Kitakya Anselme (AABC), Paluku Ngahangondi Jean-Paul (FEDEC), Saidi Balikwisha Emil (G7), Kasereka Kavuti wa Kitenge Lwanzo (AA), Komwe Lungu Mwanga Silvano (ADRP), Kakule Ngwali Bertrandus(PSL) et Muhindo Magezi C else(AR). Les 4 sièges de Butembo-ville ont été pris par Paluku Kamavu Eric (AR), Pay Pay Wa Syakassighe Pierre (AR) et Mbusa Nzanzu Matofali Promesse(MS).

Quant aux 2 sièges de la circonscription électorale de Beni-ville, ils ont été gagnés par Mufunza Bayengo Ghislain(AR) et Lukumbuka Kyambi Désiré (FEDEC). L'unique siège de la circonscription de Yumbi est revenu à Nimba Mpele (SPC).