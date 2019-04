Congo-Kinshasa: FCC-CACH - Le deal dans une zone de turbulence !

Le climat est délétère voire, invivable entre le Front Commun pour le Congo et le Cap pour le Changement. Les anciens et nouveaux ténors du pouvoir en République Démocratique du Congo s'affichent désormais en propos divergents et se maintiennent, jusque-là, à couteaux tirés.

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a déclaré, jeudi à Washington, qu'il attendait l'appui américain pour se défaire du système dictatorial de son prédécesseur, Joseph Kabila. "Je le dis sans peur. Je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place", a-t-il affirmé. Eclopée par ces propos qu'elle qualifie, sans outre mesure, d'attaques gratuites et accusations infondées à son égard, l'ancienne majorité présidentielle a tout de suite réagi. Les pro-Kabila invitent, cependant, le Chef de l'Etat à maintenir une attitude constructive et non conflictogène.

Le mariage entre ces deux camps politiques est, en principe, inévitable du fait qu'ils partagent la gestion du pays l'un avec la Présidence et, l'autre, la majeure partie des institutions présentement et prochainement installées. Félix Tshisekedi dirigera, en fait, avec en face de lui, une majorité parlementaire nationale et provinciale constituée de près 90% des membres de la coalition politique de son devancier. Et, la même majorité contrôle, avec la même proportion, le nouveau Sénat et devrait aussi avoir la main mise sur l'administration des provinces car, les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus au niveau des assemblées locales déjà dominées par le même groupe.

Le fils du Sphinx que l'on accuse toujours par certains politiques dont le candidat malheureux à l'élection présidentielle Martin Fayulu, d'avoir bénéficié d'une passe en or de la part de Joseph Kabila, veut visiblement taire les suspicions. Si elles ne sont que suspicions bien sûr...

Dernièrement, il a accusé le régime précèdent d'avoir "retardé le pays avec la corruption, la gabegie et l'impunité... devenues endémiques au pays". Néanmoins, il a prévenu qu'il n'entendait pas opérer des changements brutaux pour éviter des troubles dans le pays.

Perspectives floues

Dans un communiqué, le Front commun pour le Congo (FCC), qui rassemble les chefs de la coalition pro-Kabila, fustige « la gravité des attaques gratuites et des accusations infondées dont il ne cesse de faire l'objet de la part des personnalités qui sont pourtant aujourd'hui ses partenaires ».

Les deux camps ont signé un accord de coalition gouvernementale pour gérer ensemble après les élections générales du 30 décembre donnant Tshisekedi vainqueur de la présidentielle et attribuant au FCC l'écrasante majorité des sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Le FCC salue les perspectives de coopération bilatérale et l'intérêt partagé de la RDC et des Etats-Unis en vue du renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la sous-région des grands lacs africains. Mais regrette « la teneur de certains propos militants tenus par le chef de l'État à l'occasion de cette visite ».

Entretemps, le Premier ministre et le futur Gouvernement n'existent pas encore. Le nom qui avait été transmis par l'Autorité morale du FCC, Joseph Kabila, n'a pas semble-t-il, rencontré l'assentiment du chef de l'Etat. L'actuel Gouvernement encore piloté par Bruno Tshibala est de moins en moins utilisé en lieu et place du Cabinet touffu de Félix Tshisekedi.

Pour ce qui des sanctions contre la CENI, pour Félix Tshisekedi "c'est une erreur de stratégie... Je ne dis pas que ces sanctions sont inutiles, mais je me demande à quoi elles servent ", avait-il laissé entendre. Pour lui, la CENI a accompli un travail appréciable quoi qu'imparfait.

Le Trésor américain a gelé les avoirs du président de la Ceni, Corneille Nangaa, son vice-président Norbert Bansegezi, et son Conseiller Marcellin Bansegezi pour des faits de corruptions et détournements.

Menace

A Washington, le Président n'était pas que demandé de l'aide pour démanteler le régime Kabila. Mais aussi pour lutter contre la menace islamiste qui pèse sur la RDC. Pour lui, après la défaite de Daesh (groupe Etat islamique) et d'Al-Qaida au Moyen orient, et d'autres groupes du genre dans d'autres parties du continent africain, les islamistes tentent de s'installer en RDC et d'exploiter illégalement les richesses minières congolaises pour financer leurs activités. Il a, cependant, annoncé qu'il inscrira la RD. Congo dans l'Organisation de la lutte contre le terrorisme.