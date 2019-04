Congo-Kinshasa: Le FCC mécontent de F. Tshisekedi

Photo: Photo Présidence RDC.

Le Président de la RDC, Félix Tshisekedi

Le Front Commun pour le Congo salue la première visite de travail aux Etats Unis d'Amérique du Président de la République SEM. Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, les perspectives de coopération et de développement entre la RDC et les USA qui en découlent, ainsi que l'intérêt partagé des deux pays en vue du renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la sous-région des Grands Lacs africains.

Le Front Commun pour le Congo regrette, cependant, la teneur de certains propos militants tenus par le Chef de l'Etat à l'occasion de cette visite, sollicitant l'appui d'une puissance étrangère pour, selon lui, « déboulonner le système dictatorial» en RDC.

Ces affirmations surprenantes remettent, en effet, gravement en cause l'héritage démocratique ancré dans notre pays depuis 2006 et qui s'est traduit par la toute première passation pacifique et civilisée du pouvoir à la magistrature suprême jamais intervenue en RDC, passation dont le Président de la République est pourtant le bénéficiaire au terme des troisièmes élections libres, démocratiques, pluralistes et apaisées du 30 décembre 2018.

Le Front Commun pour le Congo regrette, par ailleurs, l'approche tendancieuse visant à instrumentaliser les valeurs républicaines telles la lutte contre la corruption et autres antivaleurs, en tentant de s'approprier le monopole de leur promotion et de leur préservation, alors qu'elles sont partagées par le FCC, depuis l'avènement de la révolution du 17 mai 1997, et que leur pérennité repose sur l'implication de toutes les parties prenantes, dans un esprit de concorde, d'harmonie et de continuité des affaires de l'Etat.

Dans ce cadre, le FCC rappelle que l'institution de la chaîne de la dépense, la politique de resserrement budgétaire traduite par la gestion sur base caisse, la lutte contre le coulage des recettes publiques et le renforcement des réserves de change initiés par son Autorité Morale, le Président de la République Honoraire Joseph KABILA KABANGE, ont eu pour résultats, l'amélioration du cadre général de l'économie de 2001 à 2018 ayant permis de ramener le taux d'inflation de 3 à 1 chiffres et le stock de la dette de 12 milliards à près de 6 milliards, pendant que les réserves internationales de change passaient de 26 millions USD à près d'1 milliard de dollars américains, et que le taux de croissance, jadis négatif, a été jusqu'à frôler les deux chiffres, se situant, pour ladite période, à plus de 5% en moyenne annuelle.

De tels résultats contrastent sans aucun doute avec la gabegie financière stigmatisée par le Président de la République, sans aucun soubassement probant, au cours de ses diverses communications à l'étranger, notamment celle du 04 Avril 2019 devant le « Council on Foreign Relations», oubliant apparemment que c'est grâce essentiellement aux réserves de change qu'il a trouvées lors de la remise et reprise, que son programme d'urgence de cent jours est en train d'être mis en oeuvre.

Par contre, la gestion économico-financière de notre pays, depuis deux mois, non seulement s'est faite en violation de la Constitution, et au mépris des textes légaux, mais laisse aussi apparaître des tendances réellement préoccupantes qui devraient faire l'objet de corrections idoines et urgentes par le Gouvernement de coalition dont la nomination du Premier Ministre se fait toujours attendre.

Le Front Commun pour le Congo, FCC :

- Considérant la gravité des attaques gratuites et des accusations infondées dont il ne cesse de faire l'objet de la part des Personnalités qui sont pourtant, aujourd'hui, ses partenaires;

- Prenant l'opinion nationale et internationale à témoin;

- Convaincu de la nécessité et de l'urgence de la responsabilité de tous les acteurs politiques congolais, témoins de cette alternance démocratique et civilisée, ainsi que des efforts entrepris dans la bonne direction par son Autorité Morale:

1. En appelle solennellement et publiquement à une attitude constructive et non conflictogène de tous pour qu'ensemble, nous puissions hisser notre pays, la RDC, à la hauteur des attentes réelles de notre peuple.

2. Demande au Président de la République, SEM. Félix Antoine TSHILOMBO, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, de mettre tout en oeuvre pour que toutes les institutions constitutionnelles nationales et provinciales soient installées et qu'elles deviennent opérationnelles dans l'harmonie.

3. Réitère son engagement à contribuer à la bonne marche de la coalition FCC-CACH, gage de la stabilité et du développement du pays.

Fait à Kinshasa,

le 07 Avril 2019

Pour les Regroupements Politiques membres du FCC

1. José Makila Sumanda

2. Michel Bongongo Ikoli

3. Pius Mwabilu

4. Eugène Serufuli

5. Katende wa Ndaya

6. Nemoyato Baebole

7. Ingele Ifoto

8. Kambinga Katomba

9. Muaniehulu Hize

10. Mbambu Mughole

11. Gisèle Ndaya

12. Thomas Luhaka

13. Ramazani Shadary

14. Bulambo Kilosho

15. Lughi Gizenga

16. Julien Paluku

17. Me Constant

Mutamba