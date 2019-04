Congo-Brazzaville: Littérature - Abd Al Malik signe un nouveau récit poétique et un CD audio

Coédité par Flammarion, Présence Africaine et les musées d'orsay et de l'Orangerie, "Le jeune noir à l'épée" est illustré par les photographies de Fabien Coste, tandis que le CD audio est produit en collaboration avec Mattéo Falkone, Gérard Jouannest, Feat et Wallen.

C'est un tableau de Pierre Puvis de Chavannes présenté dans le cadre de l'exposition Le Modèle Noir au musée d'Orsay qui a inspiré Abd Al Malik. Dans ce récit, il se raconte à travers l'histoire de ce jeune, ses questionnements sur l'identité. « Je voulais écrire depuis longtemps un long poème sur l'identité. Dès que j'ai vu ce tableau, j'ai voulu en parler, parler de ce questionnement sur l'identité dans l'époque qu'on traverse aujourd'hui. Quand on parle d'identité, il y a aussi le fait d'être noir, et ce que ça signifie », a confié le Congolais à la radio France Info, lors de la promotion de son livre.

Il parle également de son histoire, de ses difficultés aussi, de sa vie dans une cité HLM de Strasbourg. « C'était dur pour ma mère en tant qu'adulte, mais elle nous cachait tout ça. Elle ne nous a jamais fait sentir que c'était difficile. Et puis j'ai découvert la lecture, ça m'a sauvé. Quand on vit dans un contexte de cité, les quartiers populaires peuvent devenir un vase clos. Un monde dans le monde. La littérature m'a permis de sortir de ça. Des figures se sont dessinées. Les écrivains étaient pour moi des amis, des frères, qui m'ont expliqué la vie », a-t-il témoigné.

Si Abd Al Malik sort du lot, c'est pour ses textes, la justesse des mots qu'il emploie. « Je refuse la facilité, mais en plus je magnifie la complexité. Je peux dire des choses très simples, mais à plusieurs degrés de compréhension. Ce sont les artistes qui font ça que j'admire. Par exemple, quelqu'un comme Jacques Brel, ses textes sont simples, mais à différents moments de notre vie, on va les comprendre différemment », a-t-il indiqué.

Dans ce dernier album, il y a aussi une déclaration d'amour à la vie. « Je voulais aussi célébrer l'universel. Je pense toujours au petit Abd Al Malik, qu'est-ce qui ce serait passé s'il était tombé sur cet ouvrage, il aurait été bouleversé. Cela l'aurait amené à l'homme que je suis aujourd'hui, mais peut-être de manière un peu plus simple », a poursuivi l'artiste.

Abd Al Malik, de son vrai nom Régis Fayette-Mikano, est un rappeur, poète, romancier, essayiste, scénariste, metteur en scène et réalisateur français d'origine congolaise. Né à Paris, le 14 mars 1975, il grandit dans une cité HLM à Strasbourg (Neuhof). Artiste français parmi les plus prolifiques et les plus révérés en France et à l'étranger, il est le seul artiste hip-hop à avoir obtenu successivement quatre Victoires de la musique pour chacun de ses albums solos.