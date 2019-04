Burkina Faso: Situation de « blocage » au MINEFID - Des commerçants sollicitent l'intervention du Moogho Naba

Le Mouvement des commerçants pour le développement et l'Emergence au Faso et les commerçants du marché de la cité AN II ont rendu visite au Moogho Naba, le mardi 9 avril 2019, à Ouagadougou.

Au cours des échanges, les visiteurs ont demandé l'intervention de sa majesté pour un dénouement heureux de la situation de « grève qui ne dit pas son nom » qui prévaut au ministère de l'Economie, des Finances et du Développement.

Solliciter l'intervention du Moogho Naba en vue de désamorcer la situation de blocage qui a cours depuis un certain temps au niveau de certains services du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).

Tel est l'objet de la visite, que les membres du Mouvement des commerçants pour le développement et l'Emergence au Faso et les commerçants du marché de la cité AN II lui ont rendu, le mardi 9 avril 2019, à Ouagadougou. « Nous avons des problèmes pour payer nos impôts.

Nous avons jugé bon d'en parler au Moogho Naba qui est très écouté afin qu'il s'implique davantage pour une issue heureuse à cette situation », a laissé entendre le vice-président du mouvement, David Bayili.

A l'en croire, Sa majesté a promis de faire ce qui est en son pouvoir pour qu'une solution puisse être trouvée au problème posé. En attendant, le Moogho Naba a invité ses hôtes à la cohésion, à l'entente pour le développement de leurs activités et partant, du Burkina Faso.

Les commerçants ont également lancé un appel aux agents du MINEFID et au gouvernement au dialogue afin de sortir le Burkina Faso de la situation dans laquelle il se trouve. «Nous sommes déjà dans un contexte sécuritaire difficile, qui demande des moyens financiers.

Et si au niveau des impôts, il y a des problèmes, la situation va se compliquer davantage. Les impôts que nous payons peuvent aider les Forces de défense et de sécurité à ramener la paix dans le pays », a souligné M. Bayili.

Créé en 2018 et reconnu par les autorités compétentes le 27 février 2019, le Mouvement des commerçants pour le développement et l'Emergence au Faso a, pour mission, entre autres, de sensibiliser ses membres au civisme notamment fiscal.