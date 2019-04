Algérie: L'Algérie primée au Sommet mondial sur la société de l'information à Genève

Alger — L'Algérie a été distinguée, mardi à Genève, en remportant le prix de la catégorie "Rôle des Gouvernements et de tous les acteurs dans la promotion des TIC pour le développement", et ce dans le cadre de la 8ème édition du concours annuel du Sommet mondial sur la société de l'information organisé par l'Union internationale des télécommunications du 8 au 12 avril, indique un communiqué du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

L'Algérie a reçu ce prix en récompense d'un projet relatif au "service de la télé-déclaration et du e-paiement pour les cotisations à la sécurité sociale" que la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a présenté parmi les 1.140 projets en compétition, concernant la promotion et l'utilisation des TIC, en ce sens qu'elle a pu convaincre un groupe d'experts après analyse approfondie de cinq oeuvres ayant atteint la phase finale.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation du système de la sécurité sociale notamment à travers l'introduction et la généralisation de l'utilisation des technologies de pointe de l'information et de la communication en vue de faciliter les procédures administratives et améliorer le service public des citoyens ainsi que des employeurs et des affiliés aux caisses de la sécurité sociale, précise le communiqué.

Depuis sa création, plus de 300.000 participants ont pris part à ce concours onusien qui est ouvert aux gouvernements, aux secteurs privés, aux institutions internationales et régionales, à la société civile et aux instances académiques, où un seul projet est choisi annuellement sur un total de 18, moyennant son impact sur la mise en oeuvre des résultats du Sommet et sa contribution au développement durable.

Le prix a été reçu par le Directeur général de la CNAS au nom du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, ajoute la même source.