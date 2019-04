Algérie: Tébessa - Plus de 200 millions DA pour l'aménagement de plusieurs quartiers

Tebessa — Une enveloppe financière de l'ordre de 205 millions DA a été mobilisée pour la réalisation de projets d'aménagements urbains au profit de plusieurs quartiers du chef-lieu de la wilaya de Tébessa, a indiqué, mardi, le président de l'assemblée populaire communale (P/APC) de cette collectivité locale, Toufik Abada.

La même source a précisé à l'APS que cet investissement a été alloué dans le cadre des plans communaux de développement (PCD) de 2019 pour la concrétisation de 4 opérations d'aménagement urbain au niveau des quartiers concernés afin d'améliorer le cadre de vie des habitants.

Il s'agit des quartiers "Zitoune", "Les jardins", "El Merdja" et "El Bayea" (l'environnement), a fait savoir le responsable, ajoutant que les routes seront bitumées, en plus de l'aménagement des trottoirs et la remise en état du réseau d'éclairage public.

Un montant de 70 millions DA a été mobilisé, dans ce contexte, pour la réalisation des réseaux d'assainissement de la cité "Lahcen Nour", a révélé le P/APC, soulignant que cette collectivité locale a bénéficié de 275 millions DA dans le cadre des PCD de l'année 2019.

M.Abada a révélé, en outre, que les services concernés préparent une étude pour l'aménagement des entrées principales de la ville, notamment par la route d'El Kouif et la route de Constantine dans le but d'embellir la ville, en attendant l'obtention des fonds nécessaires pour leurs réalisations "dans les plus brefs délais", a-t-il conclu.