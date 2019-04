Algérie: Ligue 2 (27e j) - Lutte à couteaux tirés pour l'accession et le maintien

Alger — La 27e journée du championnat d'Algérie de Ligue 2 de football, prévue mercredi, promet une lutte à couteaux tirés pour l'accession et le maintien, à quelques encablures de la fin de saison.

Ce nouveau round verra le leader NC Magra accueillir le mal classé MC Saïda (12e), au moment où le dauphin ASO Chlef aura la tâche un peu plus difficile en se déplaçant chez l'ES Mostaganem (11e).

Ce n'est pas le cas de l'autre dauphin, le WA Tlemcen, qui vient d'empocher sur tapis vert les trois points de la victoire de son match arrêté face à l'USM Annaba et qui accueillera le relégable RC Kouba, condamné à l'exploit pour continuer à rêver du maintien.

A retenir aussi les matchs MC El-Eulma - US Biskra et RC Relizane - Amel Boussaâda qui mettent aux prises des formations classées entre la 3e et la 7e place au classement général et qui devraient captiver l'attention, car susceptibles de générer un changement dans la course vers l'accession.

Dans le bas du tableau, le premier relégable USM El-Harrach, qui reste sur un bon nul (1-1) chez l'ASO, aura probablement la tâche facile en accueillant l'USM Blida, lanterne rouge et premier club officiellement relégué au palier inférieur.

Quant à l'ASM Oran et à l'USM Annaba, elles seront opposées dans un duel qui revêtira une importance capitale pour le club hôte, en verve depuis le retour de l'entraîneur Salem Laoufi, car plus menacé de descente en amateur.

Le dernier match inscrit au programme de ce mercredi se jouera au stade du 20-Août-1955 de Skikda et mettra aux prises la JSMS locale et la JSM Béjaïa. Un duel entre clubs du milieu de tableau où l'enjeu sera probablement moins important qu'ailleurs. Mais le standing de ces deux grands clubs de l'Est devrait quand même lui conférer un cachet particulier qui vaudra probablement le détour.

Dans un souci de respect de l'éthique sportive, tous les matchs se joueront le même jour et à la même heure (16h00).