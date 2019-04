Sénégal: Economie Plan Coopération/ Finances et Budget - Un duo alliant compétence et fidélité aux manettes

Amadou Hott et Abdoulaye Daouda Diallo sont les deux hommes que Macky Sall a choisis pour leur confier l'économie et les finances du pays.

Le premier, Amadou Hott est doté d'une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur privé, plus précisément dans des domaines tels que les financements structurés, les banques d'investissement, les investissements dans les infrastructures et le développement de solutions énergétiques intégrées.

Avant sa nomination, il était vice-président de la Banque africaine de développement, chargé de l'énergie, de la croissance verte et du développement durable où il avait pour mission de conduire le Nouveau pacte pour l'énergie en Afrique (New deal for energy in Arica, en anglais) qui est une initiative historique et ambitieuse visant à combler l'énorme gap énergétique du continent à l'horizon 2025.

Amadou Hott va s'occuper de l'économie, du plan et de la coopération. Il sera donc en terrain connu d'autant plus qu'il a été toujours présent et impliqué dans les plans et politiques que Macky Sall veut mettre en œuvre au Sénégal notamment le plan Sénégal émergent phase 1 et 2.

Son expérience sur l'international sera en à pas douter un atout considérable dans l'accélération du processus de transformation de l'économie sénégalaise.

Il n'aura sans doute pas un problème d'adaptation, il a déjà travaillé avec l'administration sénégalaise quand il a dirigé le Fonds souverain d'investissement stratégique (FONSIS).

Abdoulaye Daouda Diallo retrouve lui sa famille d'origine. Inspecteur des impôts et domaines, il sera dans son élément.

Macky Sall pourra compter sur sa fidélité pour dérouler son ambition notamment par rapport à la bonne exécution du budget de l'Etat et éviter ainsi les imperfections notées ces dernières années. Il est l'un de ses hommes de confiance.