Cote d'Ivoire: Actuariat - La première promotion de l'Ensea opérationnelle

Depuis le 5 avril, la première promotion Actuariat de l'Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan (Ensea, créée en 1961) est opérationnelle.

Après deux années de formation, les 18 étudiants de six nationalités, dont 11 Ivoiriens constituant cette première promotion, ont reçu leur diplôme de fin de formation.

Le programme de master en « Actuariat » unique en Afrique subsaharienne s'inscrit dans le cadre du hub franco-ivoirien de l'enseignement supérieur.

Il vise à former des spécialistes de la statistique et de la finance en évaluation et gestion de risque et plus généralement des professionnels des assurances, des fonds de pensions et instituts de prévoyance, de la banque et de la gestion d'actifs.

Cette formation est le fruit du partenariat entre l'Ensea, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'Institut de science financière et d'assurances (Isfa) de Lyon.

Cette cérémonie était placée sous le parrainage de Jean Kacou Diagou, patron du groupe Nsia, sous la présence effective du ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson.

L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (Apbefci), L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire (Asaci), tout comme la Direction nationale des assurances ont également pris part à cette rencontre.