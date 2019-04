Egypte: Visite d'amitié et de travail - Al-Sissi à Abidjan, ce mercredi

Le Chef de l'Etat de la République arabe de l'Egypte et président de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine entame, aujourd'hui, un séjour de 48 heures en Côte d'Ivoire.

Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République arabe d'Egypte, entame, aujourd'hui, une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire.

A son retour du 32e sommet ordinaire de l'Union africaine, le 20 février, le Président de la République, Alassane Ouattara, avait annoncé l'arrivée du président fraîchement élu de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine en Côte d'Ivoire.

Le lendemain de son arrivée, c'est-à-dire jeudi, l'on entrera dans le vif du sujet. Il est prévu sur l'agenda des discussions élargies aux délégations, la signature d'accords bilatéraux, un tête-à-tête entre les deux hommes d'Etat et une conférence de presse conjointe. Sur les accords, il faut indiquer qu'il y en a déjà qui lient la Côte d'Ivoire à l'Egypte.

Selon une note du ministère des Affaires étrangère : " A ce jour, les deux pays ont signé sept accords : accord relatif au transport aérien signé à Abidjan, le 25 novembre 1968 ; traité d'amitié et de coopération signé à Abidjan, le 15 janvier 1985 ; accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé à Abidjan, le 15 janvier 1985 ; accord portant création d'une Commission mixte de coopération signé à Abidjan, le 03 mars 1998; protocole de coopération technique entre le ministère du Commerce de la République de Côte d'Ivoire et le ministère du Commerce et de l'Approvisionnement de la République arabe d'Egypte signé à Abidjan, le 25 février 1998 ; protocole d'accord en matière de santé et de production pharmaceutique signé au Caire, le 27 juillet 2002 ; Mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques régulières entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays signé au Caire, le 6 décembre 2017." Cette visite permettra de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte.

Selon de nombreux observateurs, elle sera l'occasion "d'insuffler une dynamique nouvelle aux rapports ivoiro-égyptiens qui remontent officiellement à 1964, année au cours de laquelle a été ouverte, à Abidjan, la représentation diplomatique égyptienne qui n'a plus jamais refermé ses portes, même pendant la récente crise militaro-politique qu'a traversée le pays.

Un engagement qui s'impose, du reste, aux deux nations. Lesquelles n'ont jamais cessé, en réalité, de s'apprécier mutuellement et de poursuivre les mêmes idéaux de paix, de justice et de développement, depuis leurs deux leaders charismatiques qu'ont été Gamal Abdel Nasser et Félix Houphouët-Boigny".

Les Présidents Ouattara et Al-Sissi veulent aller encore plus loin dans la coopération entre leurs deux pays. En décembre 2017, le Chef de l'Etat avait pris part, au Centre de conférences de Charm El-Cheikh (Egypte), à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du "Forum Africa 2017".

Lequel a pour objectif est promouvoir le commerce et les investissements en Afrique. Alassane Ouattara avait préconisé l'accélération du rythme des investissements en Afrique, afin de tirer profit de tout le potentiel du continent africain et favoriser une croissance durable et inclusive à même d'offrir plus d'opportunités à la jeunesse.

En marge de cette importante rencontre, le Président Ouattara et son homologue égyptien s'étaient entretenus sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Egypte.