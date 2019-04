Ile Maurice: Mauvais temps - La fourniture d'eau interrompue dans le Sud

Mauvaise nouvelle pour les habitants du Sud et de l'Est. La fourniture d'eau restera irrégulière jusqu'à ce que le temps s'améliore. La Central Water Authority (CWA) a dû fermer les vannes à certains endroits à cause de l'accumulation de boue provoquée par le mauvais temps.

La CWA indique toutefois que des équipes sont sur le terrain afin de nettoyer les tuyaux. Des camions-citernes ont aussi été mis à la disposition des habitants du Sud et de l'Est afin qu'il n'y ait pas de manque d'eau. La CWA indique également que la fourniture d'eau dans la région de Port-Louis risque d'être également affectée.

Les grosses averses ont toutefois été bénéfiques à nos réservoirs. À hier, Mare-aux-Vacoas affichait un taux de remplissage de 64 %, contre 72 % et 64,2 % pour La Nicolière et La Ferme, respectivement. Tandis que Mare-Longue est rempli à plus de 88 %. Le réservoir de Piton-du-Milieu est le seul à être rempli à 100 %. Avec les pluies attendues dans les jours qui viennent, le taux de remplissage des réservoirs devrait encore grimper.

Quant à la pluviométrie, à sept heures, ce matin, plusieurs régions ont reçu plus de 100 mm de pluies. Parmi elles, Riche-Terre avec 160,4 mm, Mon-Loisir-Rouillard avec 144,8, le Champ-de-Mars avec 102,4 mm, ou encore Nouvelle-Découverte avec 117,4 mm.