Afrique: Exposition itinérante - Six villes africaines reçoivent l'événement « Prête-moi ton rêve »

Organisée par la « Fondation pour le développement de la culture africaine », l'activité débutera à Casablanca, au Maroc, avant de sillonner le continent noir à partir du 18 juin pour un an.

« Prête-moi ton rêve ». C'est sous ce thème que la « Fondation pour le développement de la culture contemporaine africaine » propose de sillonner, avec une trentaine d'artistes africains de renommée internationale, six villes du continent noir que sont : Casablanca (Maroc), Dakar (Sénégal), Abidjan (Côte d'Ivoire), Lagos (Nigeria), Addis-Abeba (Ethiopie) et Cape Town (Afrique du Sud).

Cette tournée qui durera 12 mois mettra à l'honneur les œuvres d'artistes tels que Ouattara Ouatts, El Anastsui, William Kentridge, Chéri Samba et Barthélémy Toguo. Elle prendra fin en juin 2020, au Maroc.

Ce projet ambitieux qui rassemblera plus de 100 créations inédites témoignera ainsi du foisonnement et de la vitalité de la scène artistique du continent africain.

Selon les organisateurs, l'objectif de cette exposition itinérante est de donner une visibilité aux artistes contemporains locaux et de dégager un circuit panafricain de diffusion culturelle, tout en favorisant le dialogue et les échanges entre artistes confirmés et émergents.

Né en Côte d'Ivoire, Ouattara Ouatts vit et travaille à New York. Il a étudié l'école des beaux-arts de Paris et rencontré Jean-Michel Le Basquiat en 1988, avec qui il a collaboré. Artiste peintre de la République démocratique du Congo, Chéri Samba est aussi présenté comme un artiste contemporain bien connu.

Ses œuvres figurent dans les collections d'une institution telle que le Centre Georges Pompidou à Paris ou le Museum of modern art de New York. Cette reconnaissance, en tant qu'artiste de renom, est aussi valable pour Barthélémy Toguo, artiste camerounais né en 1967.

En 2008, Toguo ouvre, en pays Bamiléké, l'espace artistique Bandjoun Station dédié à explorer des solutions afin que l'Afrique se réapproprie sa contribution au développement de l'art contemporain.

Artiste sud-africain, William Kentridge est titulaire d'une licence en sciences politiques et études africaines.

Il a décroché un diplôme aux Beaux-Arts de Johannesburg. A la fin des années 1970, il étudie le mime et le théâtre. Il est acteur, metteur en scène et directeur artistique.