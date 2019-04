Madagascar: ICCR - Le « pays de Ghandi » resserre davantage les relations avec la Grande île

Étroite est la relation entre l'Inde et Madagascar. Ce lien étroit est dû surtout à une ressemblance culturelle des deux pays et surtout linguistique.

En effet, l'ambassade de l'Inde a célébré hier à Tsaralalàna la journée de la fondation de l'ICCR (Conseil Indien pour les Relations Culturelles) fondée en 1950 par Maulana Abul Kalam Azad le Premier Ministre indien de l'Education. Les objectifs de cet homme d'Etat indien consistent à participer activement à la formulation et à la mise en œuvre de politique et de programmes relatifs aux relations culturelles extérieures de l'Inde; favoriser et renforcer les relations culturelles et la compréhension mutuelle entre l'Inde et les autres pays; promouvoir les échanges culturels, et développer les relations culturelles avec d'autres pays.

Lors de son discours, l'Ambassadeur de l'Inde à Madagascar, M. Abhay Kumar, a souligné «le rôle de l'ICCR dans la promotion de la compréhension entre les civilisations et les nations par le biais d'échanges culturels, de bourses d'études et d'un programme de visiteurs remarquables.

L'ICCR offre chaque année environ 3365 bourses d'études pour les bacheliers, les universitaires, étudiants en doctorat et post-doctorat dans diverses universités ou instituts indiens. 900 de ces bourses sont destinées aux étudiants des pays africains. Toutes les dépenses, y compris les billets d'avion, l'hébergement et les frais universitaires sont prises en charge par le Gouvernement Indien. L'ICCR est sous tutelle du ministère des Affaires Extérieures, du Gouvernement Indien.

Chaque année, environ 15 étudiants malgaches bénéficient de ces bourses. Depuis 2014, 55 étudiants malgaches en ont bénéficié. Les filières d'études comprennent entre autres, le Journalisme et la Communication, l'Administration des Affaires, le Commerce, les Sciences, les technologies de l'Information, l'Economie.