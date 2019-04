Madagascar: Organisation d'évènements - Quatre personnes écrouées pour escroquerie

Quatre individus dont un homme ont été déférés au parquet du Tribunal de Première instance Anosy, hier. Ils sont poursuivis d'escroquerie , de faux et usages de faux en écriture publique pour spolier leurs cibles qui sont des locateurs de vaisselles , des matériels de réception événementielle et des commerçants de gros. Leur mode opératoire est simple.

Pour appâter leurs cibles, ce groupe de personnes se présente pour un organisateur d'événement et cherche à louer d'ustensiles de couverts et de matériels de réception. Pour mieux persuader davantage le locateur cible, il remplit la formalité exigée par le locateur cible en se servant des faux papiers d'identité et des faux chèques bancaires. Une fois le contrat est conclu et les matériels sont livrés, il disparait pour ne plus laisser aucune trace. Le commissariat central de la Sécurité publique d'Antananarivo-Atsimondrano a reçu pour la première fois une plainte d'une victime de ces escrocs le 20 avril 2018. Depuis, des plaintes similaires ont été reçues par d'autres commissariats de la capitale.

La plus récente a été déposée le 13 avril 2019. Celle-ci a ouvert une piste aux policiers pour traquer les malfaiteurs. Elle a permis de révéler un numéro qui a conduit à l'un des suspects. Arrêté à Andohavato-Bongatsara, ce dernier a dénoncé ses complices tout en avouant qu'en réalité, ils avaient loué ces objets pour les revendre au noir. Il a alors dénoncé ses complices et les receleurs. Ainsi, ce réseau d'escrocs a été démantelé par le commissariat de Tanjombato en collaboration avec ceux du 3e et du 6e arrondissement de la sécurité publique à Antaninandro et aux 67 ha. Des cartes d'identité et des certificats de résidence sont tous des faux, des caisses replis de vaisselles, des tables, et des chaises ont été encore découvertes lors de la perquisition du domicile des suspects. L'enquête a également révélé que des grossistes de friperie ont été déjà victimes de ces malfaiteurs.