Madagascar: Château de Montigny le Gannelon - Le chocolat de Madagascar à l'honneur

Ces différents chocolats fabriqués à Madagascar seront exposés à ce salon en France.

L'Association pour la Promotion du Chocolat et de l'Industrie Chocolatière Malgache (APC ICM) organise un salon du chocolat du 14 avril 2019 au Château de Montigny le Gannelon, à peu près à 100km de Paris en France.

Cet événement se tiendra en simultané avec le salon du chocolat et de la gastronomie organisé à Madagascar. « Chaque visiteur se verra offrir des moments de dégustation et de vente de chocolat de Madagascar, lui ouvrant la découverte de la saveur du Criollo, la quintessence du cacao malgache », a expliqué Achille Rajerison, le président de l'APC ICM lors de sa rencontre avec la presse. En effet, « tous les chocolats fabriqués dans la Grande île y seront à l'honneur. On peut citer entre autres, les produits très renommés sur le marché international de la Chocolaterie Robert, ceux de la société Menakao qui exporte maintenant du chocolat aux Etats-Unis et les produits des autres chocolatiers à Madagascar. En outre, d'autres gammes de chocolats en France qui ont été fabriqués à base de cacao de Madagascar, seront exposés à ce salon », a-t-il poursuivi.

Différents projets. En outre, « des Maîtres chocolatiers français y seront venus spécialement pour dévoiler aux visiteurs les secrets de la fabrication de chocolat avec le cacao de la Grande île. D'ailleurs, le salon est ouvert au grand public, et ce, avec une entrée gratuite. Et les petits et les grands auront la joie de participer à une chasse aux œufs de Pâques suivi d'un goûter pour les enfants dans le cadre de cet événement. Il est également possible de déjeuner sur place », a-t-il enchaîné. Dans la même foulée, les promoteurs organiseront des conférences-débats sur le cacao malgache animés par des experts en la matière. Et les visiteurs auront entre temps, l'occasion de découvrir les différents projets menés par l'association APC ICM concernant entre autres, la mise en place de la Maison du Chocolat à Nosy Be, le concept de l'Autoroute du Chocolat pour promouvoir le tourisme solidaire ainsi que les voyages Chocolat de Madagascar.

Meilleurs du monde. Par ailleurs, diverses expositions auront lieu durant ce salon du Chocolat en France. A titre d'illustration, les produits artisanaux et les différentes cultures de Madagascar y seront promus via la participation de diverses associations oeuvrant dans la Grande île comme l'association ASA SOA France-Madagascar », l'association « Hetsika » à Nantes et l'association « Dera ». La Miss de la diaspora malagasy en France y accueillera les invités. En outre, le MEDEF ou réseau d'entrepreneurs de France, participera à cet événement. Notons que l'association APC ICM a pour objectif premier d'aider à transformer le cacao malgache en chocolat par des pâtissiers malgaches qui seront formés par des chocolatiers français. « En effet, sur les 8000 tonnes de production de cacao, la transformation sur Madagascar ne représente que 5% du total. Il faut ainsi développer le nombre de chocolatiers transformateurs dans le pays, s'ils ne comptent que sur les dix doigts de la main en 2018. Cependant, notre cacao est classé « Cacao Fin », soit parmi les meilleurs du monde, par l'International Cocoa Organization (ICCO) », a expliqué Achille Rajerison, le président de l'association.