Madagascar: Le rôle ingrat du Premier ministre

Plus de deux mois après son installation, le nouveau régime ne peut pas encore dresser un véritable bilan de son action.

Il a fixé un cap, mais il doit s'adapter à toutes les situations qui se présentent. Le président de la République a fait beaucoup de promesses et il en est comptable auprès de la population en général, et de ceux qui ont voté pour lui en particulier. Bien qu'elles n'entament pas encore le crédit dont le chef de l'Etat jouit, des critiques commencent à se faire entendre. A lui et au gouvernement de réagir pour effacer le sentiment d'insatisfaction qui gagne une partie de la population.

Le président fixe les objectifs et c'est le premier ministre et son gouvernement qui agissent pour les atteindre. Les ministres sont en première ligne et ils doivent résoudre les problèmes. Les difficultés surgissent au fur et à mesure et il faut trouver des solutions. Le chef de gouvernement s'y attaque résolument et on le voit souvent sur le terrain. Il prend ses responsabilités et les décisions sont annoncées dans la foulée. Ces dernières ne sont pas toujours du goût de tout le monde, mais il faut qu'elles soient suivies d'effet.

La force d'inertie, le laisser- aller et les mauvaises habitudes sont un frein à la volonté de faire de véritables changements. Néanmoins, c'est le lot des dirigeants de surmonter les obstacles qu'ils rencontrent. C'est un travail de Titan que lui et son équipe doivent abattre. Les moyens dont ils disposent ne seront jamais suffisants pour remettre sur pied toutes les infrastructures délabrées.

Mais pour le moment, il gère le quotidien et il doit faire en sorte que les besoins élémentaires de la population soient satisfaits. Il y a la nécessité de faire baisser l'insécurité, il faut faire en sorte que l'approvisionnement en eau soit assuré et il est impératif de redonner aux citoyens une justice en laquelle il peut avoir confiance. Le Premier ministre a ce rôle ingrat de gérer. Si la situation se dégrade, il servira de fusible et sera remplacé.